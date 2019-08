Cosplay - Dieses täuschend echte Godzilla-Kostüm erregte Aufmerksamkeit

Seit über 60 Jahren bietet das Monster Godzilla Stoff für zahlreiche Filme und Serien. Manche Fans treiben das Ganze sogar noch weiter und erstellen aufwendige Cosplays. Eines davon erregte kürzlich große Aufmerksamkeit.

Im Jahr 1954 erschien Godzilla das erste Mal in einem Film und lieferte seither Stoff für über 30 Filme und Serien. In Japan wurde sogar ein eigenes Genre für das wohl berühmteste Riesenmonster der Welt geschaffen.

In den letzten Jahrzehnten vergrößerte sich das Franchise und Godzilla gibt es inzwischen in allen möglichen Formen und Farben. Ein Cosplay-Künstler aus Kalifornien schuf nun ein Kostüm, das so echt wirkt, dass es sogar für eine Filmrequisite gehalten wurde.

Das ist Fusion Godzilla

Auf der Midsummer Scream Convention, die vom 03. bis zum 04. August 2019 in Long Beach stattfand, erregte der kalifornische Godzilla große Aufmerksamkeit. Krystopher, der Cosplay-Künstler, schuf das Kostüm, das so täuschend echt wirkt.

Auf Twitter teilt er als @kaijukrys Bilder und kleine Videos mit seinen Fans und zeigt, wie viel Arbeit hinter Fusion Godzilla steckt. Offensichtlich hat sich all das gelohnt, denn sein Cosplay wurde tatsächlich für eine Requisite gehalten. „Godzilla: King of the Monsters“-Regisseur Michael Dougherty ließ es sich nicht nehmen, ein Foto mit dem Künstler zu machen.

Solltet ihr jetzt Lust auf Godzilla bekommen haben, nutzt gern den unteren Link, um euch „Godzilla: King of the Monsters“, der ab dem 31. Oktober 2019 erhältlich ist, bereits jetzt vorzubestellen.

