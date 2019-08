Control - Zwei neue Trailer stimmen auf düsteren Mystery-Thriller ein

In der kommenden Woche erscheint mit „Control“ das neueste Spiel von Remedy Entertainment. Pünktlich zur gamescom 2019 präsentiert sich das Spiel in zwei brandneuen Trailern, die auf den nahenden Release einstimmen und die Raytracing-Features vorstellen.

Mit Control von Remedy Entertainment erwartet euch in der kommenden Woche ein spannender Mystery-Thriller für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf der gamescom 2019 zeigte das finnische Entwicklerstudio zwei neue Trailer, die unter anderem die Raytracing-Features der PC-Fassung vorstellen.

Control Die Vorschau zum meist unterschätzten Thriller des Jahres

In Control wird es mysteriös

„Control“ ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Remedys typisches Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer einzigartigen, sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.

Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpft ihr in die Haut von Jesse Faden, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Anders als die bisherigen Spiele des Studios wie „Max Payne“ oder „Alan Wake“ setzt das neueste Abenteuer auf eine offene Sandbox-Welt im Metroidvania-Stil. In „Control“ gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und einer sich ständig verändernden Umgebung zu meistern.

PC-Version trumpft mit Raytracing-Features auf

Die PC-Version von „Control“ unterstützt die Raytracing-Features der GeForce-RTX-Technologie. Das sorgt im Spiel vor allem für noch realistischere Beleuchtungs- und Schatteneffekte, die für ein immersiveres Spielgefühl sorgen sollen.

Dabei steht das Spiel stellvertretend für die neue Technologie, die nach dem Start im vergangenen Jahr langsam ein neues Level erreicht. Im Vergleich zu Battlefield 5 besticht der Titel vor allem durch neuartige Reflexionen.

Control Kein Grafik-Downgrade, neues Video stellt The Hiss vor

Scheiben und Glas reflektieren nicht nur, was sich in eurem direkten Sichtfeld befindet, sondern ebenso Objekte hinter euch oder einer Ecke, was ganz neue spielerische Möglichkeiten eröffnet. In Kombination mit den schicken Partikeleffekten und zerstörbaren Umgebungen sorgt das für eine äußerst hübsche Optik.

Auf der gamescom 2019 könnt ihr „Control“ übrigens selbst anspielen. Am Stand von Sony in Halle 7 könnt ihr euch die PlayStation 4-Fassung des Action-Adventures genauer anschauen. Erscheinen wird das Spiel am 27. August für PC im Epic Games Store, sowie für PlayStation 4 und Xbox One.