Control - Systemanforderungen der PC-Version enthüllt, neues Video zeigt Nebenmission

Der Science-Fiction-Thriller „Control“ von Remedy Entertainment zählt zu den spannendsten Titeln für den August. Jetzt haben die Macher die Systemanforderungen der PC-Version enthüllt. Ein neues Gameplay-Video zeigt außerdem eine optionale Nebenmission aus dem Spiel.

Ende August erwartet uns mit Control von Remedy ein potentieller Überraschungshit, den ihr euch unbedingt vormerken solltet. Wie gut euer PC ausgestattet sein muss, um den Sci-Fi-Thriller voll und ganz genießen zu können, haben die Entwickler nun verraten.

Control Die Vorschau zum meist unterschätzten Thriller des Jahres

Die Systemanforderungen von Control

In rund einem Monat erscheint mit „Control“ das neue Abenteuer der Macher von „Max Payne“ und „Alan Wake“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One, in dem ihr mit der Agentin Jesse Faden einer übernatürlichen Macht in einer sich ständig verändernden Welt auf der Spur seid.

Jetzt haben die Entwickler die Systemanforderungen bekannt gegeben, die ziemlich knackig ausfallen. Sowohl CPU- als auch GPU-seitig setzt „Control“ selbst bei den Mindestanforderungen eine Menge Hardwarepower voraus.

Besonders, wenn ihr die Raytracing-Effekte nutzen wollt, wird eine NVIDIA GeForce-Grafikkarte der 20er-Reihe zur Pflicht. Allerdings unterstützt das Spiel sowohl G-Sync als auch Freesync, 21:9 Widescreen-Wiedergabe und wird darüber hinaus eine anpassbare Steuerung und eine unbegrenzte Framerate bieten.

Mindestanforderungen von Control

Betriebssystem: Windows 7, 64-Bit

Windows 7, 64-Bit Prozessor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X oder besser

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X oder besser Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 oder besser

Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 oder besser Für Ray-Tracing: GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 RAM: 8 GB

8 GB DirectX: DX11

Empfohlene Voraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10, 64-Bit

Windows 10, 64-Bit Prozessor: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X oder besser

Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X oder besser Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII oder besser

Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII oder besser Für Ray-Tracing: GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080 DirectX: DX11 / DX12

DX11 / DX12 RAM: 16 GB

Neues Gameplayvideo zu Control

Zeitgleich haben die Kollegen von IGN ein neues Gameplayvideo zu „Control“ veröffentlicht, in dem ihr eine komplette Nebenmission seht. Diese sind im Spiel zwar rein optional und liefern euch allerdings nicht nur neue Kräfte, sondern ebenso einige der knackigsten Bosskämpfe, die der Titel zu bieten hat.

Das Action-Adventure „Control“ setzt auf eine Welt im Metroidvania-Stil und wartet mit einer Vielzahl an übernatürlichen Kräften für Protagonistin Jesse Faden auf. Erscheinen wird der Titel am 27. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.