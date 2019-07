Control - Remedy-Thriller präsentiert sich in neuem Story-Trailer

Ende August erscheint mit „Control“ das neue Spiel aus dem Hause Remedy Entertainment. Was euch in dem spannenden Science-Fiction-Thriller erwartet, verraten die Macher jetzt in einem neuen Story-Trailer, während ein zweites Video frische Gameplay-Eindrücke liefert.

Die Story von Control

„Control“ erzählt die Geschichte von Jesse Faden, die sich aufgrund seltsamer Ereignisse in ihrer Kindheit auf den Weg nach New York macht, um der geheimen Regierungsbehörde Federal Bureau of Control einen Besuch abzustatten.

Auf der Suche nach Antworten wird Faden Zeugin davon, wie eine übernatürliche Macht das Büro überrennt und findet sich kurzerhand selbst in einem Wettlauf gegen die Zeit wieder. Im Kampf gegen die mysteriösen Hiss stehen euch selbst einige paranormale Fähigkeiten zur Verfügung.

„Control“ präsentiert seine sich ständig verändernde Spielwelt in Metroidvania-Manier und will euch in den Haupt- und Nebenmissionen deutlich mehr spielerische Freiheiten lassen, als es bei den bisherigen Titeln aus dem Hause Remedy der Fall war. Erscheinen wird das Spiel am 27. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One.