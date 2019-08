Control - Kein Grafik-Downgrade, neues Video stellt The Hiss vor

Ende des Monats erscheint mit „Control“ der neue Mystery-Thriller von Remedy. Nachdem erst vor wenigen Tagen die Systemanforderung für die PC-Version aktualisiert wurden, vermuteten Fans ein Grafik-Downgrade. Ein neuer Trailer stellt die Bedrohung durch The Hiss vor.

Erst kürzlich hat Remedy Entertainment die PC-Systemanforderungen für den Science-Fiction-Thriller Control aktualisiert. Wie die Macher jetzt verraten haben, erwartet euch trotz niedrigerer Anforderungen kein Grafik-Downgrade.

Kein Grafik-Downgrade für Control

Die Ende letzter Woche korrigierten Systemanforderungen der PC-Version von „Control“ sorgten für viele Spekulationen unter Spielern, die ein Grafik-Downgrade witterten.

Im Forum von Resetrera äußerte sich Remedys PR-Manager Thomas Puha jetzt zu den Gerüchten und bestätigte, dass die Grafik des Spiels nicht heruntergeschraubt wurde:

„Nein, es gibt kein Downgrade.“

Ob die ursprünglichen Angaben im Epic Games Store lediglich falsch waren oder Remedy die Anforderungen durch weiteres Feintuning nach unten korrigiert hat, ist allerdings unklar.

Neues Video zu Control stellt The Hiss vor

Zudem haben Remedy Entertainment und 505 Games zwei neue Videos zu „Control“ veröffentlicht. Der erste Trailer widmet sich der Musikuntermalung des Thrillers und zeigt Senior Sound Designer Villa Sorsa bei der Arbeit.

Das zweite Video hingegen widmet sich der Bedrohung durch die übernatürliche Macht The Hiss, die die Agenten des Federal Bureau of Control zu Beginn des Spiels befällt und in willenlose Zombies verwandelt.

Zudem sorgte The Hiss dafür, dass sich das Älteste Haus, in dem „Control“ spielt, verändert. Die Gesetze der Physik scheinen in dem riesigen Gebäude außer Kraft gesetzt zu sein und somit liegt es an euch, den mysteriösen Phänomenen nachzugehen und den übernatürlichen Feinden Einhalt zu gebieten.

Das könnt ihr ab dem 27. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One tun, denn dann erscheint der Mystery-Thriller „Control“, der mit einem deutlich non-lineareren Gameplay aufwarten wird, als ihr es bislang von Remedy-Spielen gewohnt seid.