Control - Hideo Kojima feiert Cameo-Auftritt, so findet ihr ihn im Spiel

Eigentlich werkelt Hideo Kojima gerade unter Hochdruck an seinem neuen Spiel. Offenbar hatte der Entwickler allerdings genug Zeit für einen Cameo-Auftritt in einem weiteren verrückten Titel. In „Control“, dem neuen Spiel von Remedy, leiht der Japaner einem verrückten Wissenschaftler seine Stimme.

Seit Anfang der Woche steht mit Control der neue Sci-Fi-Thriller von Remedy Entertainment im Handel. Bespickt mit allerlei Mysterien und übernatürlichen Phänomenen, ist es da nur wenig verwunderlich, dass Mastermind Hideo Kojima in dem Spiel einen kurzen Gastauftritt feiert.

Bereits im März dieses Jahres veröffentlichte Kojima Bilder von Tonaufnahmen für „den anderen Sam“, doch um wen es sich dabei handelt, hielt der Japaner, der weiterhin unter Hochdruck an Death Stranding arbeitet, lange Zeit geheim.

Im Rahmen der gamescom 2019 zeigte sich Kojima in den sozialen Netzwerken häufig mit seinen „Freunden“ von Remedy. Doch statt dem bloßen Interesse an einem thematisch ähnlich wirren Spiel wissen wir mittlerweile, dass mehr dahintersteckt.

Jetzt ist klar, dass von Sam Lake die Rede war. Seines Zeichens Gesicht von „Max Payne“ und Lead Writer des neuen Remedy-Abenteuers „Control“.

He managed to do some voice recording for the other Sam😉 (not for DS) https://t.co/Pq6pYLNR6f