Conqueror's Blade - Gewinne 1 von 15 exklusiven Beta-Zugängen!

Erlebt das Mittelalter von einer gänzlich neuen Seite und erobert das Schlachtfeld auf eure völlig eigene Art! Wir verlosen insgesamt 15 exklusive Beta-Zugänge für Conqueror's Blade, mit denen ihr an allen künftigen Runs teilnehmen dürft!

Mit diesem exklusiven Beta-Zugang könnt ihr nicht nur an den regulären Test Runs, sondern obendrein noch an den Closed- sowie Open-Betas von Conqueror's Blade teilnehmen. Dass ihr teilnehmt, ist für die Entwickler also von besonderer Bedeutung!

Mitmachen ist ganz einfach: Schicke uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Mittelalter-Eroberung an unsere Adresse [email protected] und schon bist du dabei! Wir wählen dann insgesamt 15 unterschiedliche Gewinner aus, die einen der exklusiven Keys überreicht bekommen.

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 11. November 2018 um 23:59 Uhr deutscher Zeit und für die Teilnahme müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein.

Was ist Conqueror's Blade?

Conqueror's Blade war mehr als fünf Jahre lang in Entwicklung und stellt eine Mischung aus mittelalterlicher Kriegsführung und moderner militärischer Strategie dar. Gespielt wird in der Regel aus der Third-Person-Perspektive, um euch den perfekten Überblick über das Schlachtfeld zu ermöglichen. Der Fokus liegt besonders auf einer Abbildung der historischen Epoche, zu der auch originalgetreu nachgebildete Waffen aus dem Westen sowie Fernost gehören.

Geplant ist die Veröffentlichung als Free-2-Play-Spiel. Für eine Teilnahme an der Beta muss eine kostenpflichtige Edition vorbestellt oder eben einer dieser Keys genutzt werden. Der Release ist noch für diesesjahr geplant

Wie löse ich den gewonnenen Key ein?

Das geht ganz einfach! Hast du von uns einen Key erhalten, musst du lediglich folgendes tun: