Command & Conquer - Erstes Gameplay-Video aus dem Remastered

Wer will, kann beim Remastered sogar gänzlich zur alten Optik wechseln. Ein spezieller Schalter ermöglicht den schnellen Switch zwischen „Legacy“ und „Remastered“-Grafik. Außerdem kann jederzeit in das Spielgeschehen hineingezoomt werden.

Alle grafischen Elemente sollen laut Electronic Arts von Hand neu erstellt worden sein, dabei jedoch in höherer Auflösung ausfallen. Während die Originalspiele noch bei einer Auflösung von 320 x 200 liefen, sollen im Remastered bis zu 3840 x 2160 möglich sein.

Produzent Jim Vessella bestätigt im Zuge der Gameplay-Szenen, dass man sich bei den Remastered-Versionen gegen einen modernen 3D-Look entschloss. Stattdessen soll ein klassischer 2D-Stil angewendet werden, der an die Originaltitel angelehnt ist.

Ein Jahr nach der offiziellen Ankündigung hat Electronic Arts erstes Gameplay-Material aus dem Command & Conquer: Remastered präsentiert. In den Fokus rückt dabei gänzlich der artistische Gedanke hinter den Titeln.

Electronic Arts hat erstmals ein Gameplay-Video aus dem kommenden „Command & Conquer: Remastered“ vorgestellt. Darin wird vor allem die aufgebohrte Grafik in den Fokus gerückt.

