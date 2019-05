Code Vein - Netzwerktest zum Action-RPG angekündigt – Neues Gameplay

Anime-Fans fiebern dem Release des Action-Rollenspiels „Code Vein“ von Bandai Namco entgegen, das zwei Jahre nach der ersten Ankündigung langsam auf die Zielgerade einbiegt und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Jetzt haben die Macher einen Netzwerktest angekündigt.

Lange war es still um das Action-RPG Code Vein von Bandai Namco. Doch jetzt haben die Entwickler einen Netzwerktest für Ende Mai angekündigt, der auf PlayStation 4 und Xbox One stattfinden wird.

Code Vein Release-Termin verschoben, erscheint erst 2019

Code Vein Netzwerktest startet Ende Mai

Seit der Ankündigung fiebern Anime-Fans dem Release von „Code Vein“ entgegen. Das düstere Action-Rollenspiel im Stile von Dark Souls sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr erscheinen, wurde allerdings auf einen unbestimmten Termin 2019 verschoben.

Die zusätzliche Zeit wollten die Entwickler nutzen, um die Qualität des Spiels zu verbessern und Bugs auszumerzen. Mittlerweile liegt das Rollenspiel offenbar in vorzeigbarer Form vor, immerhin präsentierte Bandai Namco den Titel auf einem Event ausgewählten Pressevertretern und kündigte einen Netzwerktest an.

Dieser wird Ende des Monats auf PlayStation 4 und Xbox One stattfinden, Registrierungen sind auf der offiziellen Website des Spiels möglich. Einzige Voraussetzung ist ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold.

Zahlreiche Gameplay-Videos

Dann erwartet euch neben dem Anfang des Spiels auch ein Koop-Dungeon für den Onlinemodus. Der Test soll allerdings vornehmlich der Prüfung der Netzwerkqualität dienen. Weitere Details wollen die Verantwortlichen bereits in den kommenden Tagen verraten.

Im Rahmen des Presse-Events haben nun auch zahlreiche Gameplay-Videos zu „Code Vein“ ihren Weg ins Netz gefunden, die wir unten verlinkt haben.

„Code Vein“ soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Action-Rollenspiel führt euch in eine düstere, postapokalyptische Welt, die von den sogenannten Revenants bewohnt wird. Diese benötigen Blut, um sich nicht in wahnsinnige Monster zu verwandeln.