CCXP Cologne - Wie war die Comic Con Experience im Vergleich zur RPC? Was sagen die Besucher?

Wir waren auf der CCXP Cologne 2019 unterwegs und wollten von den Besuchern wissen, wie sie die Messe finden und ob ihnen die RPC fehlt. Wir erhielten sehr differenzierte Meinungen über die Veranstaltung.

In diesem Jahr durften wir die CCXP das erste Mal in Köln begrüßen. Zahlreiche Besucher kamen aus weiten Teilen Deutschlands nach Köln gepilgert, um den ersten Versuch der CCXP in Deutschland mitzuerleben.

Doch wie ist die allgemeine Stimmung auf der Messe und kann sie im Detail überzeugen? Wir waren auf der Convention unterwegs und haben uns Feedback eingeholt. Unsere Fragen umfassen:

Wie schlägt sich die CCXP Cologne und was zeichnet sie aus?

Was fällt negativ und was positiv aus?

Gibt es große Unterschiede zur RPC, die ansonsten in etwa zu dieser Zeit in den Messehallen der Koelnmesse stattfand?

Gibt es etwas, das die Veranstalter im nächsten Jahr besser machen könnten?

Einige Besucher, Cosplayer, Fotografen und Aussteller standen uns Rede und Antwort. Wie das Feedback ausfällt, erfahrt ihr hier in unserer Reportage:

Im Schnitt gehen die Meinungen also recht weit auseinander. Während die eine Seite die Messepreise der CCXP Cologne, wie Parkgebühren, kritisiert oder gar die LARP-Einlagen der RPC vermisst, gibt es auch positive Aspekte.

So stellte sich ziemlich schnell ein vertrautes Miteinander unter den Besuchern vor Ort ein. Auf Kinder wurde besonders Rücksicht genommen. Die Themenbereiche schienen komplett aufgeteilt – Filmstudios auf der einen Seite und Community auf der anderen – und für die Cosplayer gab es einen gesonderten Bereich, der zum Frischmachen einlud.

Am Ende steckt der Teufel also im Detail und jeder macht eine unterschiedliche Erfahrung auf solch einer Messe.

Aber was haltet ihr von der CCXP Cologne? Wart ihr vor Ort? Wenn ja, lasst uns gerne unterhalb des Beitrags euer Feedback da. Im besten Fall erreicht eure Meinung die Veranstalter. Und es haben alle etwas davon, wenn die Verantwortlichen wissen, wo sie für Verbesserungen ansetzen müssen.

