Call of Duty - Activision bestätigt neuen Ableger, der noch in diesem Jahr erscheint

Es steht fest: Noch in diesem Jahr soll ein neues „Call of Duty“ erscheinen. Activision hat einen neuen Teil offiziell bestätigt, aber noch nicht bekannt gegeben, wer den neuen Ableger entwickelt.

Nach dem Erfolg von Call of Duty: Modern Warfare legt Activision direkt nach und kündigt für das Jahr 2020 nun offiziell ein weiteres „Call of Duty“-Spiel an. Ob die Wahl des Entwicklers dabei auf Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games fiel, ist verwunderlicherweise noch nicht bekannt.

Neues Call of Duty für 2020

Welchen Namen der kommende CoD-Titel trägt, ist bisher ebenso wenig verraten worden. Momentan steht nur fest, dass das neue Game aus der beliebten Ego-Shooter-Reihe noch in diesem Jahr erscheinen soll. Im Rahmen einer Investoren-Konferenz hat Publisher Activision diese Bombe platzen lassen.

Damit erwartet uns wohl im Herbst erneut ein alljährliches „Call of Duty“, nur die Frage nach dem Entwickler und dem genauen Inhalt des Spiels bleibt offen. Lediglich folgende Aussage traf Activision-COO Coddy Johnson:

„Das Franchise war noch nie so gut aufgestellt für ein Wachstum und deshalb wird noch mehr kommen, einschließlich völlig neuer Erfahrungen im Modern Warfare-Universum, und dann natürlich im 4. Quartal dieses Jahres eine neue Premium-Version von Call of Duty, die in unseren Spieletests bereits für Aufregung sorgt“.

Sobald es neue Informationen zu dem neuen „Call of Duty“-Teil gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht ist sogar schon ein Release für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X geplant. Welches Studio auch immer für die Entwicklung verantwortlich ist, sollte immerhin im Besitz des entsprechenden Devkits sein.

