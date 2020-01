Call of Duty: Modern Warfare - Zuschauer der Call of Duty League bekommen Belohnungen

Mit dem Start der Call of Duty: League möchte Entwickler Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare zu einem ernstzunehmenden Namen unter den bisherigen Platzhirschen des E-sports machen. Wer bereits das spannende Launch-Wochenende vom 24. bis 26. Januar auf YouTube leidenschaftlich verfolgt hat, der darf sich bei zukünftigen Streams neben den Schauwerten auch auf Ingame-Belohnungen freuen.

Die Call of Duty League wird offiziell von YouTube übertragen und konnte bei ihrem Launch-Event in Minneapolis bereits fast eine Millionen Zuschauer verzeichnen, die den 12 antretenden Teams die Treue hielten und eifrig mitfieberten.

An 13 Wochenenden – mit einem Haufen von Ligaspielen – dürfen sich die zehn amerikanischen und zwei europäischen CoD-Mannschaften miteinander messen. Danach kommen die acht besten Teams in die Playoffs und kämpfen dort in einem KO-System um die Krone der Call of Duty League.

Das nächste Turnier findet am 08. Februar bis zum 09. Februar in London statt und darf auf YouTube live verfolgt werden. Der bisherige Stand in der Liga nach dem Launch-Event sieht wie folgt aus:

© Activision/Infinity Ward/Call of Duty League

Pete Vlastelica, CEO von Activision Blizzard E-sports, kündigte an, dass es ein Belohnungssystem für die Zuschauer der Call of Duty League geben soll:

Also, we've heard your questions about how drops might work on YouTube. It's important for fans to know that we're exploring ways to offer rewards for watching our broadcasts on YouTube in the future. @overwatchleague @YouTubeGaming @CODLeague