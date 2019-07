Call of Duty: Modern Warfare - Wird es eine Beta zum neuen CoD geben? Termin möglicherweise geleakt

Allem Anschein nach wird der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ über eine Beta verfügen. Eine Änderung auf der offiziellen Homepage gibt darauf zumindest einen Hinweis.

Bis zum Release von Call of Duty: Modern Warfare sind es mittlerweile weniger als drei Monate, nichtsdestoweniger existiert bis zum heutigen Tag keine offizielle Aussage darüber, ob es eine Beta zu dem Titel geben wird oder nicht. Eine Änderung auf der Homepage des Videospiels hat nun jedoch einen Hinweis darauf gegeben, dass die Testphase für Spieler noch kommen wird.

Call of Duty-Beta

Es ist ein kleines Update, welches callofduty.com bekommen hat, doch für manch einen Fan macht es die Welt aus. Zählt man aktuell nämlich eins und eins zusammen, entsteht schnell der Eindruck, dass die offizielle Beta zu „Modern Warfare“ in greifbare Nähe rückt. Hat man bisher noch callofduty.com/beta aufgerufen, wurde man zu einer anderen URL weitergeleitet: profile.callofduty.com/blackops4/beta.Hier konnten sich Spieler im letzten Jahr für die Beta von Black Ops 4 anmelden.

Nach einem kleinen Update, das gestern hochgeladen wurde, leitete die Website jedoch für einige Stunden zu einer neuen URL um, nämlich profile.callofduty.com/modernwarfare/beta. Ein klarer Hinweis auf etwas, was sich viele bereits im Vorfeld denken konnten, nämlich dass es wohl definitiv eine Beta zu dem neuen „Modern Warfare“ geben wird. Einziger Haken: die neue Webseite funktioniert aktuell noch nicht. Obwohl man diese mittlerweile direkt aufrufen kann, ploppt eine Nachricht auf, die von einem unerwarteten Fehler spricht.

Beta-Termin geleakt?

Passend zu diesem Hinweis auf der offiziellen Homepage möchte der Youtube-Kanal The Gaming Revolution herausgefunden haben, dass die Beta zu „Call of Duty: Modern Warfare“ am 20. August auf der Playstation 4 startet. Besitzer von anderen Plattformen müssen sich laut dem angeblichen Leak sieben Tage länger gedulden, bis zum 27. August.

Es empfiehlt sich natürlich, dieses Gerücht mit der nötigen Vorsicht zu genießen, doch gilt der Kanal als gut informiert im Bezug auf das neue Call of Duty.