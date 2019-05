Call of Duty: Modern Warfare - Weitere Details enthüllt – DLCs zeitexklusiv auf PS4, Cross-Progession bestätigt

Seit gestern wissen wir, dass der neueste Ableger der Shooter-Reihe von Activision auf den Namen „Call of Duty: Modern Warfare“ hören wird. Jetzt sind weitere Details zum Actiontitel aufgetaucht, die sich um die DLCs, Kampagne und Cross-Progession des Spiels drehen.

Im Oktober markiert Call of Duty: Modern Warfare den längst überfälligen Wendepunkt der Shooter-Serie. Neben einer umfangreichen Kampagne und einem Multiplayer mit Crossplay sind jetzt weitere spannende Details zum Actiontitel ans Licht gelangt.

Call of Duty: Modern Warfare Offiziell angekündigt: Erste Infos, Release und Trailer!

Modern Warfare bietet Cross-Progression

„Call of Duty: Modern Warfare“ wird neben der umfangreichen Singleplayer-Kampagne auch einen klassischen Multiplayer sowie einen neuartigen Koop-Modus bieten. Allerdings sollen die drei Optionen nicht voneinander getrennt sein, wie CharlieIntel berichtet.

Vielmehr sei das Ziel von Entwickler Infinity Ward, dass sich alle Modi wie ein Spiel anfühlen und nicht wie drei voneinander losgelöste Erfahrungen.

Hier kommt das neue Feature namens Cross-Mode-Weapon-Progression ins Spiel, dank dem ihr dieselben Aufsätze, Designs und andere Dinge für eure Waffen freischalten könnt, egal welchen Modus ihr spielt.

Die verdiente Ausrüstung kann in jeglichen Spielmodi von „Call of Duty: Modern Warfare“ verwendet werden. Außerdem soll die Ingame-Währung in Form der Call of Duty Punkte zurückkehren, mit der ihr Waffen, Aufsätze, Extras, Charakterveränderungen, Tarnungen und vieles mehr kaufen könnt.

Neue Infos zur Kampagne

Gleichzeitig hat die Website Ars Technica neue Informationen zur Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht, die von den Schlagzeilen der modernen Welt inspiriert wurde.

Darin schlüpft ihr in die Haut verschiedener internationaler Spezialeinheiten und Freiheitskämpfer um Missionen in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen im Nahen Osten teilzunehmen.

Weiterhin heißt es in dem Artikel, dass man nicht nur die Rolle eines Tier 1 Operators übernimmt, sondern auch als Rebell und für die Hälfte der Kampagne sogar als arabischer Soldat in den Kampf zieht. ABC-Waffen sollen in der Kampagne des Shooters genauso eine Rolle spielen wie Kinder und Bombenanschläge in London.

DLCs zeitexlusiv auf PlayStation 4?

Während „Call of Duty: Modern Warfare“ auf einen Season Pass verzichtet, deutet alles darauf hin, dass neue Inhalte wie bereits beim Vorgängern zeitexklusiv auf der PlayStation 4 erscheinen werden.

Das geht zumindest aus dem Trailer und einer Ankündigung von GameStop hervor, die beide mit dem Hinweis werben, dass neue Inhalte zuerst auf der PlayStation 4 verfügbar sein werden. Weder der offizielle PlayStation Blog noch Publisher Activision haben einen etwaigen Exklusiv-Deal bislang bestätigt.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen zum Spiel werden die Verantwortlichen vermutlich bereits in Kürze veröffentlichen.