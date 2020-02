Call of Duty: Modern Warfare - Warzone wird Objective Gameplay und Supply Drops haben

Wird der Battle-Royale-Modus in „Call of Duty: Modern Warfare“ ein objektbasiertes Missionssystem besitzen und Supply Drops gegen Bares ermöglichen? Neue Ingame-Glitches lassen dies jedenfalls vermuten und sorgen jetzt schon für feuchte Hosen innerhalb der Community.

Der seit Monaten heiß erwartete Battle-Royale-Modus scheint nun die letzten Schritte zu gehen und vermutlich noch diesen Monat veröffentlicht werden. Es tauchen immer mehr Leaks auf, die auf einen neuen Modus namens Warzone hindeuten. Erst kürzlich berichteten wir über Spieler, die durch einen Glitch den geheimen fünften Menüpunkt ansteuern und sogar das Tutorial spielen konnten.

Nun scheinen neue Bilder auch noch zu bestätigen, was die Community bereits aus dem berühmten Senescallo-Leak vermutete und die Besonderheit des Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare unterstreicht.

Supply Drops & Plunder

Durch einen weiteren Leak, entsprungen aus einem ähnlichen Glitch wie bereits oben beschrieben, ist es einigen Spielern möglich gewesen einen Blick auf Gameplay-Mechaniken des Battle Royale in „Call of Duty: Modern Warfare“ zu erhaschen.

Wie bereits aus dem angesprochenen Riesen-Leak aus der Feder des bekannten Dataminers Senescallo bekannt, scheint Warzone ein für Battle-Roale-Games ungewöhnliches System auf Geldbasis zu besitzen. Glaubt man den damals veröffentlichten Informationen, so können Spieler verschiedene Missionen annehmen und diese gemeinsam abarbeiten.

Bei erfolgreichem Abschluss kann so gewonnener Plunder gegen Geld eingelöst und letztendlich für sogenannte Supply Drops genutzt werden. Diese scheinen von Gasmasken (weniger Schaden außerhalb der Zone) über UAVs bis zu dem Wiederbeleben von gefallenen Teamkameraden reichen.

Auch Schildgeschütze, Panzerplatten, Munition und Cluster Strikes sollen Teil der erkaufbaren Ausrüstung sein und verleihen dem neuen Modus einen höcht interessanten Anstrich, welcher im Battle-Royale-Segment so bisher noch nicht zum Tragen kam.

Da es sich bei dem Geld im oberen Teil des Bildes um eine sehr hohe Summe handelt, scheint das Team ein gemeinsames Budget zu besitzen. Absprachen sind somit essentiell, um für den finalen Kampf perfekt gerüstet zu sein.

