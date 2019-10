Call of Duty: Modern Warfare - Warum ist das Spiel so groß? Activision klärt auf

Wird „Call of Duty: Modern Warfare“ doch kleiner als gedacht? Activision bezieht Stellung und grenzt die Aussage nun ein, dass der Titel 175GB in Anspruch nehme.

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass die PC-Version von Call of Duty: Modern Warfare satte 175 Gigabyte auf eurer Festplatte in Anspruch nehmen würde. Das ist eine rekordverdächtige Größe, die es in diesem Ausmasse noch nie zuvor gegeben hat. Aber warum ist das Spiel so groß?

Activision klärt auf

Per se ist das natürlich erst einmal nichts Schlechtes. Dass Videospiele immer aufwendiger werden und parallel dazu die Größe der Datenmengen ansteigt, ist wohl ein ganz natürlicher Prozess. Dennoch staunten einige potenzielle Interessenten nicht schlecht, als sie von der überwältigenden Größe erfuhren. Bei einigen heißt es nun Platz auf der Platte schaffen - zumindest bis der Post-Content erscheint.

Aber wie kommt es nun zu dieser Übergröße, die fast doppelt so viel Speicherplatz in Anspruch nimmt wie andere zeitaktuelle Spieltitel?

Activision erklärt, dass es sich hierbei nicht um die Größe der finalen Spieldateien handelt. Es sei lediglich eine Empfehlung, um sämtlichen Post-Launch-Content zu „Call of Duty: Modern Warfare“ herunterladen zu können. Sie versichern:

„Zur Veröffentlichung wird der der initiale Download kleiner sein.“

Es heißt also, dass die Download-Datei erst einmal kleiner als die 175GB sein soll. Doch inklusive sämtlichen Post-Launch-Content benötigt ihr dann wohl die 175GB.

Aktuell ist jedoch noch immer unklar, wie groß die anfängliche Downloaddatei sein wird, die die PC- und Konsolen-Version in Anspruch nimmt. Mehr Infos zu den minimalen und empfohlenen Systemanforderungen erhaltet ihr hier:

