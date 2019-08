Call of Duty: Modern Warfare - Die verschiedenen Karten und Modi im neuen Gameplay-Video vorgestellt

Der Titel „Call of Duty: Modern Warfare“ ist derzeit in aller Munde und Entwickler Infinity Ward veröffentlichte ein erstes Video, das verschiedene Modi und reichlich Gameplay vorstellt.

In den letzten Wochen stapeln sich die News und Informationen zum neuesten Titel der Call of Duty-Reihe, doch endlich gibt es wirklich etwas für das Auge. Das Entwicklerstudio Infinity Ward veröffentlichte ein längeres Video, das einige Gameplay-Szenen und damit einen besseren Überblick bietet.

Call of Duty: Modern Warfare ist ein Ego-Shooter und der 16. Teil der Reihe. Es handelt sich hier nicht um eine Fortsetzung zu den vorherigen Teilen, es ist vielmehr ein Reboot mit komplett neuer Handlung. Die Entwickler setzen dieses Mal auf realistischere Waffen und authentische Handlungen.

Infinity Ward stellt verschiedene Modi vor

In dem veröffentlichten Video, das 24 Minuten lang ist, stellt der Entwickler fünf verschiedene Multiplayer-Modi auf fünf verschiedenen Maps vor. Dazu kommt noch Gameplay mit einem Nachtsicht-Modus.

Das wird gezeigt:

Azhir Cave – Headquarters

Gun Runner – Domination

Hackney Yard – Cyber Attack

Azhir Cave (Night) – Team Deathmatch

Aniyah Palace – Domination

Grazna Raid – Headquarters

„Call of Duty: Modern Warfare" erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und die Xbox One.