Call of Duty: Modern Warfare - Unboxing: Wir packen die Dark Edition samt Nachtsichtgerät aus

Funktioniert das Nachtsichtgerät in der Dark Edition zu „Call of Duty: Modern Warfare“ tatsächlich? Wir haben die Collector's Edition in unserem Unboxing-Video ganz genau unter die Lupe genommen und verraten euch, ob sich die 200 Euro lohnen.

Am vergangenen Freitag haben Activision und Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Call of Duty: Modern Warfare kaufen*

Für PS4 und Xbox One wurde der Titel unter anderem in der sogenannten Dark Edition angeboten, die neben einem Steelbook und diversen digitalen Zusatzinhalten außerdem über ein funktionstüchtiges Nachtsichtgerät verfügt.

Wir haben uns die Dark Edition geschnappt und zeigen euch in unserem Unboxing das Nachtsichtgerät:

Die Inhalte der Dark Edition

Diese Inhalte befinden sich in der Sammlerversion zu „Call of Duty: Modern Warfare“.

Physische Inhalte

Spiel

Nachtsichtgerät mit Halterung

Steelbook

Digitale Inhalte

Crew Expendable Pack

All Ghillied Pack

War Pig Pack

Call of Duty Endowment Animated Calling Card

Custom-In-Game Tactical Knife

