Call of Duty: Modern Warfare - Trailer und Infos zu Season 2 geleakt

Am 11. Februar startet der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ in Season 2, doch neben einem ersten Teaser sind offizielle Informationen zu den neuen Inhalten bislang Mangelware. Jetzt wurde der Launch-Trailer geleakt, der neue Details bereithält.

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare fiebern bereits dem Release von Season 2 entgegen, die am morgigen Dienstag starten soll. Kurz vor dem Start wurde jetzt bereits der Launch-Trailer geleakt, der neue Informationen zu den Inhalten liefert.

Call of Duty: Modern Warfare Ankündigungen, die ihr im Season Two-Teaser womöglich übersehen habt

Call of Duty: Modern Warfare Season 2 startet am 11. Februar

Bereits Mitte letzter Woche veröffentlichten die Entwickler einen Teaser für Season 2 von „Call of Duty: Modern Warfare“, jetzt folgt der vollständige Launch-Trailer. Allerdings noch nicht von offizieller Seite, denn der Trailer wurde über einen Xbox Live-Account geleakt. Das berichtet die Website COD-Tracker.

Natürlich beinhaltet das Video einige Details zu den neuen Inhalten, die euch in der zweiten Saison erwarten. Der von vielen Fans gewünschte Battle-Royale-Modus gehört allerdings nicht dazu – das sorgt bei Fans natürlich für Unmut.

Dass dieser aber nur aus dem Trailer geschnitten wurde und möglicherweise doch noch zum Start der neuen Saison erscheint, ist nicht gänzlich ausgeschlossen.

Call of Duty: Modern Warfare Spende an Australien gibt Einblick in Verdienst durch Mikrotransaktionen

Das verrät der neue Trailer

Was der Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare“ Season 2 allerdings verrät, ist, dass ihr euch auf ganze vier neue Karten freuen dürft. Mit Rust und Zhokov Boneyard erwarten euch zwei neu gestaltete Karten, die im 2009 erschienenen „Call of Duty: Modern Warfare 2“ debütierten.

Letztere basiert auf einer Mission aus der Kampagne des Shooters und hält im neuesten Serienteil in Form einer Map für den Modus Bodenkrieg Einzug. Ebenfalls mit von der Partie sind zwei gänzlich neue Karten, die auf die Namen Atlas Superstore und Bazaar hören, wobei letztere für den schnelleren Gunfight-Modus ausgelegt ist.

Außerdem erwarten euch in Season 2 zwei neue Waffen, die der Trailer im Detail jedoch nicht benennt. Laut einem weiteren Leak handelt es sich dabei um die Striker 45 Maschinenpistole und das Grau 5.56 Sturmgewehr. Auch der beliebte Charakter Ghost wird in Form eines Operators sein Comeback feiern.

Call of Duty: Modern Warfare Das sind die besten Maps für Feuergefecht

Natürlich wartet Season 2 von „Call of Duty: Modern Warfare“ auch mit einem neuen Battle Pass auf, in dem ihr abermals Waffen-Blaupausen, Charakter-Skins und zusätzliche Gegenstände freischalten könnt. Die offizielle Ankündigung der Inhalte dürfte vermutlich schon heute erfolgen.