Call of Duty: Modern Warfare - Streamer verkauft Kopien des Shooters für 250 US-Dollar das Stück

„Call of Duty: Modern Warfare“ kann erst am Ende dieser Woche regulär erworben werden und trotzdem sind im Internet schon jetzt erste Exemplare des Shooters aufgetaucht, die für 250 US-Dollar pro Version illegal angeboten werden.

Der Oktober neigt sich bereits langsam aber sicher seinem Ende zu und wir stehen damit unter anderem kurz vor dem offiziellen Releae-Termin von Call of Duty: Modern Warfare. Zwar hat der Preload für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One schon begonnen, trotzdem müssen sich die Spieler noch ein wenig in Geduld üben und die wenigen verbleibenden Tage abwarten.

250 US-Dollar für ein Exemplar

Doch anscheinend befinden sich bereits einige wenige Exemplare des Shooters von Activision im Umlauf, wenn auch auf illegalem Wege. Denn ein Mann, der auf Twitter und Twitch als VonGarcon bekannt ist, hat auf seinem persönlichen Instagram-Account ein Bild veröffentlicht, das sieben Exemplare von „Modern Warfare“ zeigt. In der Bildbeschreibung verlangt VonGarcon satte 250 US-Dollar pro Exemplar des Spiels.

Instagram: @VonGarcon

Die Discs befinden sich in einer durchsichtigen Plastikhülle und nicht in einer Verpackung, in der Spiele im Einzelhandel normalerweise angeboten werden. Deshalb kann vermutet werden, dass es sich bei den Exemplaren um Musterversionen handelt, die ursprünglich für den Großhandel bestimmt waren.

Denn Retailer, die Spiele dem Endverbraucher verkaufen, erhalten diese in der Regel bereits einige Zeit vor dem offiziellen Release.

Der Streamer erklärte auf Twitter, dass er die Exemplare von einer unbekannten Quelle gekauft habe, um die Discs anschließend zu einem deutlich höheren Preis weiterzuverkaufen.