Call of Duty: Modern Warfare - Story-Trailer mit Captain Price und voller Ladung Action ist da

Die volle C4-Ladung Kriegsaction gibt es im neuen Trailer von „Call of Duty: Modern Warfare“. Falls ihr einen Ersteindruck von der Story gewinnen möchtet, dann solltet ihr den brandheißen Trailer ansehen.

In der aktuellen State of Play gab es neues Futter für alle Spieler, die sich den Story-Modus von Call of Duty: Modern Warfare ansehen möchten. Ein brandheißer Story-Trailer wartet auf euch, der euch in den inhaltlichen Rahmen einführen soll. Wir haben den Trailer nachfolgend eingebunden:

Captain Price ist zurück

CoD-Veteranen haben Captain Price sofort wiedererkannt, der uns mit seiner Spezialeinheit durch die turbulente Action in Modern Warfare führt. Wir werden uns also mit Price und der SAS durch die eine oder andere Krise kämpfen müssen. Dabei tritt ebenso die CIA und die Urzikstani Liberation Force auf, mit dessen Hilfe wir gestohlene Chemiewaffen sicherstellen müssen. Das Spektakel ist ganz offensichtlich sehr cineastisch inszeniert.

Es geht also unter anderem mit John Price nach London und in den Mittleren Osten, wo wir auf Farah Karim treffen. Weitere „globale Ortschaften“ stehen auf der Agenda. Insgesamt erwartet uns im Story-Modus also eine actiongeladene CoD-Sause, die hoffentlich an der Präsentation des ursprünglichen „Call of Duty 4: Modern Warfare“ heranreicht und mit ähnlicher Qualität auftrumpft. Spätestens am 25. Oktober 2019 werden wir sehen, was „Call of Duty: Modern Warfare“ auf den Kasten hat, denn dann ist der Release für die PS4 und Xbox One.

