Call of Duty: Modern Warfare - Spiellisten-Update erfüllt Wünsche der Community

Entwickler Infinity Ward lässt im neuen Jahr nichts anbrennen und erfüllt mit einem Spiellisten-Update die Forderungen der Fans von „Call of Duty: Modern Warfare“.

Call of Duty: Modern Warfare plagt sich noch immer mit nervigen Bugs, miesen Cheatern und teilweise katastrophalem Spawn-System rum. Viele haben bereits gekränkt die Segel gestrichen, da sie sich vom Entwicklerteam ignoriert fühlen und trotz lautstarker Kritik keine Antwort bekamen.

Ein Wehrmutstropfen: Jüngst hatte an dieser Stelle ein Mitarbeiter Fehler in der Kommunikation zwischen Studio und Community eingeräumt und Besserung in der Zusammenarbeit versprochen.

Mit dem ersten Playlist-Update scheint Infinity Ward dieses Versprechen auf kleiner Basis einlösen zu wollen und erfüllt drei seit langem bestehende Wünsche der Community.

Das steckt im Playlist-Update

Mit einem kleinen Patch ändert Infinity Ward die Spielliste von „Call of Duty: Modern Warfare“ und fügt unter anderem das lange geforderte 1v1-Feuergefecht ein. Im Gegensatz zum letzten Mal, bleibt der klassische 2v2-Modus unberührt und kann weiterhin gespielt werden.

Wie bereits von uns berichtet, erfüllt sich somit das Versprechen von Co-Design Direktor Joe Cecot an einen User auf Twitter. Die Einführung des 3v3-Feuergefechts wird erst mit einem der nächsten Updates den Weg ins Spiel finden.

Des Weiteren kommt das vielfach gewünschte Waffenspiel zurück, welches für viele zum Verdruss mit Update 1.10 aus dem Sortiment genommen wurde. Der Modus Grind musste leider weichen, dürfte aber in Zukunft immer mal wieder reinschauen dürfen.

Was auch Platz für Neues machen musste, ist der Dauerbrenner Shoothouse 24/7. Wie beliebt dieser Dauerschleifen-Modus ist, zeigte die jüngste Geiselnahme. Nun dürfen sich Spieler auf der Karte Shipment bis in die Unendlichkeit ballern – und noch viel weiter.

Hier der originale Post auf Twitter: