Call of Duty: Modern Warfare - Spieler nutzt schlechtes Spawn-System schamlos aus

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist nicht gerade bekannt für ein ausgeklügeltes und gut funktionierendes Spawn-System. Besonders auf kleinen Karten kann dieses leicht manipuliert und missbraucht werden – dieser unfaire Spieler treibt es jedoch auf die Spitze und zieht den Hass der Community auf sich.

Mit dem letzten Update 1.12 beschenkte Entwickler Infinity Ward die Community von Call of Duty: Modern Warfare pünktlich zu Weihnachten mit neuen Karten, Modi und Koop-Missionen. Eine im letzten Free-Content-Drop von Season One enthaltene Karte war die unter Veteranen bereits bekannte Map Shipment. Hier können sich die Kontrahenten auf äußerst engem Raum die Kugeln um die Ohren saußen lassen.

Leider ist das Spawn-System nicht ausgelegt für extrem kleine Karten und nicht selten kommt es zu Wiedereinstiegen, die direkt vor der Flinte eines Feindes im sekundenschnellen Ableben enden.

Was des einen Leid ist, ist des anderen Freud – dachte sich anscheinend ein äußerst fieser Spieler und nutzte das System schamlos zu seinem Vorteil.

Spawns aus der Hölle

Während manche bereits auf anderen Karten die Spawnpunkte verfluchen, so erreicht Shipment noch nie zuvor erreichte Sphären des gehassten Spawn-Killings.

Richtig fies wird es jedoch erst im Modus Herrschaft, wenn zwei Punkte (im vorliegenden Fall B und C) von dem eigenen Team gehalten und die restlichen Wiedereinstiegspunkte auf zwei Stellen an der letzten Flagge beschränkt werden.

Hört sich schon schlimm an? Nun stellt euch vor, ein gut gepanzerter und mit unendlich Munition ausgestatteter Juggernaut wartet genau dort:

Der Blickwinkel macht den Unterschied

Wer sich nun denkt, diese Spawn-System-Sackgasse auch ausnutzen zu wollen, der sollte sich die fiese Aktion mal aus Opfersicht anschauen.

In dem vorliegenden Video spielt der Streamer Censor Hardcore-Herrschaft:

Da es relativ leicht zu solchen Spielmomenten kommen kann und immer mehr Spieler um diese schlecht designten Wiedereinstiegspunkte wissen, möchte an die Ehre der Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ appeliert werden – oder wie es andere ausdrücken würden – „don't be a dick“.

