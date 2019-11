Call of Duty: Modern Warfare - Spieler landet den wohl glücklichsten Messer-Kill aller Zeiten

Ein erfolgreiches Spielen von „Call of Duty: Modern Warfare“ hat natürlich etwas mit Können zu tun, ab und an passieren allerdings auch kleine unerwartete Überraschungen. Kills zum Beispiel, die ursprünglich alles andere als beabsichtigt waren und doch so aussehen, als wäre es so gewollt gewesen.

Call of Duty: Modern Warfare ist der Vorreiter des Crossplays. Hier treffen alle Spieler aufeinander, egal ob sie auf dem PC, der PS4 oder der Xbox One zocken. Dennoch werden beim neuesten Call of Duty-Teil alle Spieler gleichermaßen für schnelle Reaktionen und gute Treffsicherheit belohnt.

Egal wie gut du bist, um dich bei einem Match wirklich durchsetzen zu können, gehört hier und da ein bisschen Glück dazu. Das hatte ein Spieler kürzlich auf jeden Fall und teilte seinen Glückstreffer mit Gleichgesinnten auf Reddit.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Einige Spieler nehmen ihre Sessions regelmäßig auf. So ist es ihnen möglich, bestimmte Situationen mit anderen zu teilen. Ein Spieler war in seinem Match offenbar ein unglaublicher Pechvogel und definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort, hat so jedoch für einen überraschenden Lacher gesorgt.

Denn sein Gegenspieler warf, scheinbar völlig ziellos, ein Messer in die vermutete Richtung der Gegner und traf ungewollt sein Ziel. Für beide wahrscheinlich ein Match, das sie vorerst nicht vergessen werden, für die Zuschauer jedoch durchaus amüsant ist.