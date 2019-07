Call of Duty: Modern Warfare - Spezielle Dark Edition bringt euch funktionierendes Nachtsichtgerät

Was man wohl mit einem funktionierenden Nachtsichtgerät alles anstellen könnte? Das futuristische Gadget aus „Call of Duty: Modern Warfare“ könnte schon bald in eurem Wohnzimmer stehen. Das CoD-Merchandise soll über alle wichtigen Funktionen verfügen.

Fans der „Call of Duty“-Reihe erinnern sich womöglich noch an das Nachtsichgerät, das der „Prestige Edition“ von Call of Duty: Modern Warfare 2 beilag. Ähnliches Merchandise findet ihr zum Release von Call of Duty: Modern Warfare in der neuen Collector's Edition vor.

Diese spezielle Edition wird seitens Activision als „Dark Edition“ betitelt. Sie ist für Sammler gedacht, die etwas mehr Geld investieren möchten.

Call of Duty: Modern Warfare Gameplay-Video zeigt frische Multiplayer-Szenen

Dark Edition mit Nachtsichtgerät

Auf jeden Fall liegt der Dark Edition ein vollwertiges Nachtsichtgerät bei, das nun erstmals von Leon Hurley von GamesRadar gezeigt wurde:

Got to see the Dark Edition working Night Vision Goggles which look amazing. Like a modern version of the old Modern Warfare 2 one. #ModernWarfare pic.twitter.com/NuQFkLWbdj — Leon Hurley (@LeonHurley) July 30, 2019

Ob diese Version ebenfalls über alle Funktionen wie das alte verfügt oder sogar neue Features verbaut wurden, ist bislang noch unklar. Allerdings soll sie laut Hurley voll funktionstüchtig daherkommen.

Scharfäugige Spieler werden das Nachtsichtgerät sogar wiedererkennen. Es ist nämlich das Gadget von Captain Price, der es im ersten Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare verwendet.

Weiter berichteten wir erst kürzlich über das Killstreak-Feature, das ebenfalls zurückkehren wird. Lange müsst ihr euch auf das Spiel nicht mehr gedulden. Es erscheint am 25. Oktober 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One.

Ihr könnt das Spiel sogar jetzt schon vorbestellen:

CoD: Mondern Warfare vorbestellen!*

© Activision/ Infinity Ward

* Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.