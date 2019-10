Call of Duty: Modern Warfare - So funktioniert das Fortschrittssystem im Multiplayer

Am Freitag erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare“ endlich der langersehnte nächste Serienteil der altehrwürdigen Shooter-Reihe. Kernstück des Spiels ist abermals der Multiplayermodus. Wie das Fortschrittssystem im Multiplayer funktioniert, haben die Entwickler jetzt verraten.

Mit Call of Duty: Modern Warfare orientieren sich die Entwickler von Infinity Ward wieder an den erfolgreichsten Ablegern der Reihe, lassen aber gleichzeitig einige neue Ideen einfließen. In einem neuen Blog-Eintrag äußerten sich die Macher jetzt dazu, wie der Fortschritt im Multiplayer funktioniert.

Kein Prestige, viel zum Freischalten

Im Vergleich zu den vorangegangenen Serienteilen wurde das Fortschrittssystem in „Call of Duty: Modern Warfare“ komplett neugestaltet. Euch erwarten konstant neue Belohnungen, die euch auch langfristig an den Shooter fesseln sollen. Über die sogenannten Enlisted Ranks schaltet ihr neue Items, Killstreaks und Loadouts frei, während ihr über die Seasonal Officer Ranks neue Belohnungen und Symbole erhaltet. Waffenausätze und Tarnungen sind wiederum in den Waffenrängen zu finden.

Die Maximalstufe im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ liegt bei Level 55, einen Prestige-Modus soll es in diesem Jahr allerdings nicht geben. Diesen Platz nehmen die Seasonal Officer Ranks ein, die nach jeder Saison zurückgesetzt werden. Habt ihr Stufe 55 erreicht, steigt ihr in die Offiziersränge mit 100 weiteren Leveln auf. Hier bleibt euch dann eine bestimmte Zeit, um die darin enthaltenen Belohnungen freizuschalten.

Die Offiziersränge in Call of Duty: Modern Warfare

Bereits auf Stufe 1 erhaltet ihr eine kosmetische Blaupause für eine Waffe. Durch Erfahrungspunkte steigt ihr im Rang auf und schaltet so zusätzliche Belohnungen frei. Im Vergleich zum Prestige-System der Vorgänger werden eure Fortschritte und Freischaltungen dabei allerdings nicht zurückgesetzt.

Außerdem erwarten euch in den Offiziersrängen von „Call of Duty: Modern Warfare“ spezielle einzigartige Herausforderungen, mit denen ihr schneller im Rang aufsteigt.

Für den Abschluss erhaltet ihr zudem saisonale Bänder. Habt ihr zehn davon angesammelt, erhaltet ihr ein einzigartiges Emblem, das ihr für je zehn weitere Bänder upgraden könnt. Für das Maximum von 100 Bändern winkt ein besonderes, animiertes Emblem.

Alle Infos zum Fortschrittssystem von „Call of Duty: Modern Warfare“ könnt ihr auf dem Blog von Activision noch einmal im Detail nachlesen. Erscheinen wird der Shooter am kommenden Freitag für PC, PlayStation 4 und Xbox One.