Call of Duty: Modern Warfare - Shooter aus russischem PlayStation Store verbannt

Morgen erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare“ endlich der langersehnte nächste Ableger der Shooter-Reihe. Doch in Russland schauen PS4-Spieler dabei in die Röhre, zumindest, wenn sie das Spiel digital erstehen wollen.

Ab Freitag entführt euch Call of Duty: Modern Warfare erneut auf das Schlachtfeld. Doch nicht in Russland, denn wie Activision mitteilt weigert sich Sony, das Spiel im PlayStation Store anzubieten.

Wirft die Kampagne ein schlechtes Licht auf Russland?

Warum „Call of Duty: Modern Warfare“ nicht im russischen PlayStation Store angeboten wird, können wir derzeit nur mutmaßen. Denkbar wäre, dass diese Entscheidung mit der Einzelspielerkampagne des Shooters zusammenhängt, die laut Aussage von Entwickler Infinity Ward ziemlich kontrovers ausfallen und für hitzige Diskussionen sorgen soll.

Auf Twitter meldete sich der offizielle russische „Call of Duty“-Account zu Wort:

„Tief im Herzen ist Modern Warfare eine fiktionale Geschichte, vorsichtig entworfen, um allen Spielern Freude zu bereiten. Sony Interactive Entertainment hat sich entschieden, das Spiel nicht im russischen PS Store anzubieten.“

Die digitalen Versionen von „Call of Duty: Modern Warfare“ für PC und Xbox One sind davon allerdings nicht betroffen und werden wie geplant am 25. Oktober 2019 erscheinen.

Fans auf Twitter zeigen sich aufgrund Sonys Entscheidung empört, Gründe für die Verbannung nennt Sony nicht. Ob das Ganze im Zusammenhang mit einer Mission steht und ob uns vielleicht ein ähnlicher Auftrag wie die kontroverse Mission No Russian aus Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet, erfahren wir schon in Kürze.