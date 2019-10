Call of Duty: Modern Warfare - Seht euch den actiongeladenen Launch-Trailer an

Etwas mehr als zwei Wochen müssen sich Fans noch gedulden, bis mit „Call of Duty: Modern Warfare“ einer der heißesten Action-Titel des Jahres erscheint. Bereits jetzt bringt Activision den offiziellen Launch-Trailer an den Start.

Ende Oktober erscheint Call of Duty: Modern Warfare, das die Serie zurück zu alter Stärke führen soll. Um euch auf den nahenden Release einzustimmen, veröffentlichte Activision schon jetzt den Launch-Gameplay-Trailer.

Call of Duty: Modern Warfare Leak deutet auf 25 Karten zum Start hin

Der Launch-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare ist da

Lieber zu früh als zu spät, dachten sich offenbar die Verantwortlichen von Activision, die auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Europe schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht haben.

Dieser zeigt, rund zwei Wochen vor dem Release, frische Spielszenen aus dem Shooter und stimmt mit gewaltigen Explosionen und Musik der US-amerikanischen Metal-Band Metallica auf den Action-Kracher ein.

Das erwartet euch in Call of Duty: Modern Warfare

Zu sehen sind vor allem frische Spielszenen aus der Einzelspielerkampagne, in der ihr ein Wiedersehen mit Captain Price feiert. Der verbündet sich mit SAS, CIA und den örtlichen Milizen, um wieder einmal die Welt zu retten.

Die Einzelspielerkampagne führt euch dabei zu Schauplätzen rund um den Erdball. Unter anderem geht es nach London und den Nahen Osten. Dabei thematisiert „Call of Duty: Modern Warfare“ sogar die Grauzonen moderner Kriegsführung und will mit einigen Tabus brechen.

Call of Duty: Modern Warfare Jetzt bei diesen Händlern vorbestellen und rechtzeitig zum Release erhalten

Einen großen Teil der Spielerfahrung macht darüber hinaus der umfangreiche Mehrspielermodus aus, der mit unterschiedlichen Optionen und vielen freischaltbaren Waffen, Perks und Rängen für Langzeitmotivation sorgen will. Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare“ am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.