Call of Duty: Modern Warfare - Season One wird verlängert und hält eine kleine Überraschung bereit

Call of Duty: Modern Warfare befindet sich gerade in einer Phase der Wiedergutmachung. Getrieben von massivem Spielerverlust sowie harscher Kritik an der bisherigen Kommunikation versucht Entwickler Infinity Ward mit der regelmäßigen Erfüllung von Community-Wünschen und der stetigen Implementierung von Free Content die Gunst der Spieler zurückzugewinnen.

So auch mit der Verlängerung von Season One, welche vermutlich nicht jedem gefallen wird. Bis wann ihr noch fleißig leveln könnt, auf welche neue Waffe ihr euch freuen dürft und warum es möglicherweise zu einer Verlegung kam, erfahrt ihr hier.

Call of Duty: Modern Warfare Entwickler spendet Einnahmen für den Kampf gegen die australischen Waldbrände

Auf der offiziellen Twitter-Seite gab Infinity Ward vor kurzem die Verlängerung von Season One bis zum 11. Februar bekannt. Somit habt ihr insgesamt zwei Wochen mehr Zeit geschenkt bekommen, um den umfangreichen Battlepass noch zu vollenden.

Natürlich freuen sich nicht alle Spieler in der „CoD“-Gemeinde über diese Entscheidung, da einige bereits Maxlevel erreicht, alle Missionen abgeschlossen und die Damaskus-Camo freigeschaltet haben:

My battle pass is maxed, my level 155, all the missions are done, I have Damascus, I go the blue dot wtf else am I suppose to do ?