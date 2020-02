Call of Duty: Modern Warfare - Season One endet mit fulminantem XP-Regen und neuen Spielmodi

Mit einem XP-Regen der Extrasorte möchte sich Seasone One von „Call of Duty: Modern Warfare“ und den Fans verabschieden. Auch die Spielmodi werden nochmals verändert.

Die am 3. Dezember letzten Jahres gestartete Season One von Call of Duty: Modern Warfare endet nach einer kurzen Verschiebung nun endgültig am 11. Februar. Bevor sich das erfolgreichste Spiel 2019 jedoch mit dem Ende seiner ersten Content-Welle dem Start von Season Two widmen kann, kündigt Entwickler Infinity Ward noch letzte Überraschungen für die verbliebende Woche an.

Neue Spielmodi und XP im Überfluss

Im offiziellen Blog kündigten die Entwickler für das kommende Playlist Update, welches bisher immer dienstags aufgespielt wurde, neue Spielmodi sowie mehrere XP-Events an. Das Schöne daran ist, dass auch der Battle Pass berücksichtigt wird und die semi-professionellen Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ nochmals Zeit haben, um diesen zu beenden.

Gerade in Bezug auf die freizuspielenden COD-Points und deren Nutzen für den Kauf des nächsten Battle Pass (1000 Punkte) sollten sich nun einige von euch freudig die Hände reiben. Im Folgenden haben wir euch die angekündigten Spielmodi und XP-Events aufgelistet:

Spielmodi:

2v2-Grind

Shoothouse 24/7

Shipment 24/7

XP-Events:

Doppel-XP

doppelte Waffen-XP

doppelte Battle-Pass-XP

Ob die XP-Events die ganze Woche über gelten oder nur am Wochenende und ob diese gleichzeitig oder getrennt voneinander eingeführt werden, kann an dieser Stelle noch nicht gesagt werden. Sicher ist auch noch nicht, ob die von vielen heiß spekulierte Ankündigung des heiß erwarteten Battle-Royale-Modus in der letzten Woche von Season One stattfinden wird oder alles bloß heiße Luft war.

