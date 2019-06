Call of Duty: Modern Warfare - Das sagt Entwickler Infinity Ward über die Länge der Singleplayer-Kampagne

Narrative Director Taylor Kurosaki von Entwickler Infinity Ward hat sich in einem Interview grob zu der Länge der Singleplayer-Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare“ geäußert.

In diesem Jahr wird der neueste COD-Ableger namens Call of Duty: Modern Warfare wieder über eine eigene Singleplayer-Handlung verfügen, in der auch Captain Price auftauchen soll. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Agenten einer Spezialeinheit in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen in Nahost.

Angesichts der Tatsache, dass die Story der einzelnen „Call of Duty“-Ableger meist nur für wenige Stunden an den Bildschirm fesselten, fragen sich Spieler derzeit, wie lange die Singleplayer-Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare“ ausfallen wird.

Die Dauer der Kampagne

Im Rahmen eines Interviews mit den Kollegen von GameReactor hat Narrative Director Taylor Kurosaki die ungefähre Richtung verraten, wie lange die Story ausfallen wird. Diese soll sich an die „klassische Call of Duty-Kampagnen-Länge richten.“

Entsprechend können wir also davon ausgehen, dass die Kampagne von „Modern Warfare“ rund sechs bis sieben Stunden lang ausfallen wird. Schließlich benötigten Spieler bei den letzten „Modern Warfare“-Ablegern immer um die sechs Stunden, während es bei den Teilen der anderen Entwickler eher in die Richtung von sieben Stunden tendierte.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.