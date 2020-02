Call of Duty: Modern Warfare - Roadmap veröffentlicht: Diese Inhalte erwarten euch in Season 2

Heute Abend gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit startet der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ in Season 2. Die ersten Inhalte in Form eines Operators und neuer Karten sind bereits bekannt, aber wie geht es weiter? Die offizielle Roadmap verrät, auf welche Inhalte ihr euch freuen könnt.

Call of Duty: Modern Warfare Season 2 steht bereits in den Startlöchern, heute Abend soll es losgehen. Nachdem bereits bekannt ist, welche neuen Inhalte euch zum Start erwarten, verrät eine nun veröffentlichte Roadmap, auf welchen Content ihr euch in den kommenden Wochen freuen dürft.

Das erwartet euch in Season 2

Der gestern geleakte Gameplay-Trailer zu Season 2 von „Call of Duty: Modern Warfare“ lieferte bereits einen ersten Blick auf die neuen Inhalte zum Start. Darunter vier neue Karten, zwei neue Waffen, ein neuer Operator und jede Menge kosmetische Gegenstände. Doch wie geht es danach weiter?

Neben den vier bereits bekannten Karten verspricht Activision noch weitere nicht näher genannte Maps zum heutigen Release von Season 2. Außerdem folgte die Bestätigung, dass es sich bei den beiden neuen Waffen um die Striker 45-Maschinenpistole und das Grau 5.56-Sturmgewehr handelt.

Im Verlaufe der zweiten Saison folgt mit Khandor Hideout zudem noch eine weitere Map für den klassischen Multiplayer-Modus. Außerdem dürft ihr euch über zwei neue Operator freuen, die auf die Namen Talon und Mace hören.

Neue Spielmodi folgen

Neben einer weiteren neuen Waffe, bei der es sich offenbar um eine zusätzliche Maschinenpistole handelt, erwarten euch im Laufe von „Call of Duty: Modern Warfare“ Season 2 neue Spielmodi.

Diese heißen Infected Ground War, Gunfight Variants und NVG Reinforce, was genau euch darin erwartet, ist allerdings noch unklar. Zudem sollen weitere Modi im Verlauf der Saison folgen.

Von dem von Fans herbeigesehnten Battle-Royale-Modus fehlt noch immer jegliche Spur. Ob man das Symbol des noch nicht bestätigten Multiplayer-Spielmodus in Form einer Krone als Hinweis sehen will, bleibt jedem selbst überlassen.

