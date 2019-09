Call of Duty: Modern Warfare - Roadmap enthüllt: So geht es bis zum Release weiter

Im nächsten Monat erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare“ der neueste Ableger der First-Person-Shooter-Reihe, der sich auf die Stärken der Vorgänger zurückbesinnen soll. Jetzt haben die Verantwortlichen die Roadmap bis zum Release veröffentlicht und verraten darin, welche Anspieltermine, Infos und Details euch bis zur Veröffentlichung noch erwarten.

Shooter-Fans fiebern bereits dem 25. Oktober entgegen, denn dann erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare der neueste Serienteil. Doch bevor es so weit ist, dürft ihr euch noch über verschiedene Beta-Tests und umfangreiche Informationen freuen.

Call of Duty: Modern Warfare – Das erwartet euch bis zum Release

Auf Twitter haben die Verantwortlichen jetzt die Roadmap mit Inhalten veröffentlicht, auf die ihr euch bis zum Release von „Call of Duty: Modern Warfare“ Ende Oktober freuen dürft.

Bereits am kommenden Wochenende startet die Open-Beta des Shooters auf der PlayStation 4. Vom 12. bis 16. September habt ihr exklusiv auf der Sony-Konsole die Möglichkeit, den Multiplayer ausgiebig anzuzocken.

Zum Ende der Beta am 16. September werden Activision und Entwickler Infinity Ward dann die gesamte Woche weitere Details zum Cross-Play von „Call of Duty: Modern Warfare“ verraten. Immerhin wird erstmals in der Historie der Reihe plattformübergreifendes Spielen möglich sein.

Diese Infos dienen euch dann als Vorbereitung für die zweite Beta, die am darauffolgenden Wochenende auf allen Plattformen an den Start gehen wird und sich bereits plattformübergreifend spielen lässt.

Details zur Kampagne und dem Spec-Ops-Modus erst kurz vor Release

Ende September reichen die Entwickler dann endlich die ersten Szenen zur Einzelspieler-Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare“ nach, konzentrierten sich bisherige Events und Informationen bislang ausschließlich auf den Multiplayer-Part.

Bereits in der Ankündigung vor rund drei Monaten ließ Entwickler Infinity Ward verlauten, dass die Kampagne des Shooters dem Multiplayer ebenbürtig sein soll. Ihr dürft euch unter anderem auf ein Wiedersehen mit Captain Price und anderen bekannten Charakteren freuen, während der Solo-Modus thematisch und inhaltlich mit Regeln brechen will.

Komplettiert wird die Info-Flut in der Woche vom 07. Oktober durch die Premiere des kooperativen Spec-Ops-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“, in dem ihr vermutlich abermals recht kurze, eigenständige Koop-Missionen absolvieren dürft.