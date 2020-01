Call of Duty: Modern Warfare - Riesen-Update 1.13 bringt neue Waffe, mehr Loadouts, frischen Modus und vieles mehr

Call of Duty: Modern Warfare führte im vergangenen Jahr die Erfolgsgeschichte des Franchises fort und setzte damit einen weiteren Meilenstein. Der massiven Kritik an der bisherigen Firmenkommunikation zum Trotz befindet sich das Team des wohl bekanntesten Shooter-Fanchises seit kurzem in einer Phase der Wiedergutmachung.

Um der abzusehenden Empörung einiger Spieler nach der Verlängerung von Season One sofort einen Riegel vorzuschieben, kündigte Infinity Ward in gleichem Atmemzug die Einführung einer neuen Waffe und mehr Loadout-Plätze sowie neue Modi an.

Mit dem nun aufgespielten Riesen-Update 1.13 finden diese Änderungen nun ihren Weg in das Spiel, begleitet von Waffenanpassungen und Bug-Fixes.

Infinity Ward macht keine halben Sachen. So auch mit dem Update 1.13, das auf dem PC unglaubliche 48 Gigabyte veranschlagt. Konsolenspieler dürfen sich mit „kleinen“ 18 Gigabyte auf der Xbox und 13 Gigabyte auf der PlayStation 4 begnügen.

Wer diese Größen schon schlimm findet, der darf sich auf den danach startenden Download des Multiplayer und Spec Ops Packs freuen (~22 GB). Auf der XBox braucht ihr demnach mindestens 40 GB und auf der PlayStation 4 rund 35 GB.

Vielleicht wäre es nun an der Zeit, um über eine neue externe Festplatte nachzudenken. „Call of Duty: Modern Warfare“ scheint sich jedenfalls nicht mit kleinen Updates zufrieden zu geben.

Wir haben für euch die wichtigsten Neuerungen und Änderungen zusammengefasst:

Neue Inhalte

Kleine Info zur Waffe : Um die Armbrust freizuschalten müsst ihr mit einem auf einem Scharfschützengewehr montierten Reflexvisier fünf Kills in 25 unterschiedlichen Matches machen.

Waffenanpassungen

Allgemeine Bug-Fixes

Da die komplette Liste aller Bug-Fixes diesen Rahmen sprengen würde, könnt ihr bei Interesse hier alle Nachbesserungen nachschauen:

