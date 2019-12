Call of Duty: Modern Warfare - Release des Launch-Trailer für Season One schürt Vorfreude

Der Countdown läuft. Nur noch ein paar Stunden bis zum offiziellen Release von Season One für „Call of Duty: Modern Warfare“. Um die Warterei noch unerträglicher zu machen, zeigt der veröffentlichte Launch-Trailer die neuen Inhalte in gewohnt actionbetonter CoD-Manier und stellt den bald folgenden Nikolaustag ins mentale Abseits.

Mit dem Release von Season One für Call of Duty: Modern Warfare jagt das Spiel ungebrochen weiter auf das hochgesteckte Ziel zu, das erfolgreichste CoD aller Zeiten zu werden. Die im Vorfeld veröffentlichten Leaks, bezüglich des Battle Pass, Waffen oder auch Maps, haben dem Hype keinen Abbruch getan, sondern die Hoffnung der Fans auf den ganz großen Wurf eher noch beflügelt.

Call of Duty: Modern Warfare Dataminer entdeckt Battle-Royal-Modus für 200 Spieler

Die ab 19 Uhr startende Season One bietet einen Haufen neuer und für alle frei zugänglicher Inhalte an.

Wir fassen noch mal schnell zusammen:

Für eine detailliertere Zusammenfassung der Masse an neuem Content schaut ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare Season One mit massenhaft neuen Maps, Waffen und Modi angekündigt

Mit der Einführung der ersten Season solltet ihr euch auf einen Reset eurer bisher erreichten Offiziersränge einstellen. Ab 19 Uhr werden somit alle Spieler wieder auf Level 55 zurückgeworfen, behalten jedoch alle darüber freigeschalteten Belohnungen.

Schafft ihr es bis heute Abend nicht, das maximale Level zu erreichen, so entgehen euch alle noch nicht erhaltenen Inhalte der Pre-Season von „Call of Duty: Modern Warfare“.

Doch keine Angst: Mit den neuen Offiziersrängen kommen auch neue Belohnungen in Form des „Battle Pass“-Systems, das auch für Nicht-Käufer eine Reihe von kostenlos freischaltbaren Benohnungen bietet.

Call of Duty: Modern Warfare Alle Inhalte des ersten Battle Pass geleaked

Mit dem Release des Launch-Trailer sollten Fans der Reihe freudig mit den Hufen scharren, denn erstmals – abseits von Leaks – dürfen wir nun einen Blick auf die neuen Inhalte für „Call of Duty: Modern Warfare“ erhaschen:

Free maps, new modes, new weapons, new cosmetics - on all platforms, at the same time.

#ModernWarfare Season One arrives tomorrow. pic.twitter.com/M3kPNxvS8M