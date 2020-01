Call of Duty: Modern Warfare - Playlist-Update bringt lange gewünschte Feuergefecht-Variante

Entwickler Infinity Ward scheint sich die vielfach angebrachte Kritik in Bezug auf die Ignorierung von Community-Wünschen wirklich zu Herzen genommen zu haben. Nachdem vor kurzem Besserung im Bereich der Kommunikation beteuert wurde, erfüllt das Team nun eine Forderung nach der anderen.

Erst vor kurzem verkündete die Community Managerin von Call of Duty: Modern Warfare Asthon Williams eine schöne Geste zur Unterstützung des Kampfes gegen die Waldbrände in Australien – ein Wunsch der Community. Auch die Rückkehr von Waffenspiel, Shoothouse 24/7 und dem Turniermodus für Feuergefecht wurde bereits umgesetzt oder für zukünftige Neuerungen angekündigt.

Mit dem neuen Playlist-Update scheint sich die positive Entwicklung nun fortzuführen, denn wieder sind es besonders die Wünsche der Spieler, die sich in diesem Update wiederspiegeln.

Call of Duty: Modern Warfare Spiellisten-Update erfüllt Wünsche der Community

Die Spielmodi Cranked und Drop Zone kehren zurück und können unter dem Reiter Same Day Delivery im Menü nun wieder angesteuert werden. Bei ersterem müsst ihr schnell sein und Kills machen, da ihr sonst explodiert. Im zweiten Modus gilt es auf der Karte verteilte Zonen zu halten, in welchen Punkte gemacht und Kisten mit Abschussserien erhalten werden können.

Die beliebte Dauerschleife Shoothouse 24/7 kehrt erneut zurück und ersetzt Shipment. Während manche vor Freude in die Hände klatschen, sehen andere ihren Weg zur Damaskus-Camo nun beschnitten. Fakt ist: Die Community liebt Shoothouse und Infinity Ward liefert auch dieses Mal die Geschenke auf Anfrage.

Call of Duty: Modern Warfare Cheater plagt Spieler seit Wochen und wird nicht gebannt

Die große Neuerung : Der äußerst beliebte Feuergefecht-Modus erhält endlich die 3v3-Variante. Wie bereits bei der Einführung des 1v1 bleibt auch dieses Mal das klassische Duo unberührt – nach dem letzten Debakel sollte dies allerdings auch Standard sein.

Des Weiteren bleibt das Waffenspiel erhalten und wandert lediglich in die Schnellsuche. Leider schafft es die angekündigte Rückkehr des Turniermodus mit diesem Playlist-Update noch nicht in das Spiel. Dies wird jedoch nur eine Frage der Zeit sein.

Infinity Ward scheint sich Stück für Stück das Vertrauen der Community zurückzuholen. Ob wir in Zukunft eine Stellungnahme zum verhassten Skillbased Matchmaking (SBMM) sehen werden, ist jedoch immer noch sehr unwahrscheinlich. Für viele Fans bleibt diese und andere Wunscherfüllungen somit immer nur ein Trostpflaster.

Hier der originale Post von Twitter:

Today's playlist update is now live:

- Shoot House 24/7 is back! (Replaces Shipment 24/7)

- Gunfight 3v3

- "Same Day Delivery" Playlist - Cranked and Drop Zone!

- Gun Game is now in the Quick Play Filter pic.twitter.com/o1rwPdCtQI