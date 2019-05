Call of Duty: Modern Warfare - Offiziell angekündigt: Erste Infos, Release und Trailer!

Activision hat „Call of Duty: Modern Warfare“, so der vollständige Name, offiziell angekündigt. Der Shooter erscheint im Oktober für PC, PS4 und Xbox One und wird unter anderem Crossplay unterstützen. Wir haben alle Details zum Titel für euch parat.

Schaltet die Lichter aus, denn Call of Duty: Modern Warfare ist zurück. Wie wir bereits vor einiger Zeit erfuhren, ist das auch schon der vollständige Name des neuen Teil der Shooter-Reihe.

Tatsächlich dürfte „Call of Duty: Modern Warfare“ einen Wendepunkt für die Serie darstellen, der dringend notwendig ist. Activision bekräftigt, dass es erstmals in langer Zeit keinen Season Pass geben wird. Stattdessen sollen neue Karten und Updates über kostenlose Updates zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem wird „Call of Duty: Modern Warfare“ vollständig auf Crossplay zwischen allen Plattformen setzen. Spieler können sowohl mit Personen auf dem PC (Release über Battle.net) als auch PS4 und Xbox One zusammenspielen, egal auf welcher Plattform sie sich tatsächlich befinden.

© Activision

Endlich wieder eine Story

Ein großer Fokus soll wieder auf die narrative Ebene gelegt werden, die mit Call of Duty: Black Ops 4 zuletzt noch vernachlässigt wurde. Die Geschichte, in der auch wieder Captain Price auftauchen soll, wird folgendermaßen beschrieben:

„Es stand niemals mehr auf dem Spiel! Schlüpfe in die Rolle von Agenten einer Spezialeinheit in einer dramatischen Saga, bei der das globale Kräftegleichgewicht auf Messers Schneide steht. Call of Duty: Modern Warfare bietet den Fans eine unglaublich raue, gewagte und provokante Geschichte, die unnachahmlich intensiv ist und einen Blick auf die dynamische Natur aktueller Kriege wirft. Entwickelt von Infinity Ward, dem Studio, mit dem alles begann, kommt die Neuerfindung der beliebten Modern Warfare-Reihe.



In der harten und dramatischen Einzelspielerkampagne geht Call of Duty: Modern Warfare an die Grenzen und bricht die Regeln, wie es nur Modern Warfare kann. Du nimmst an der Seite internationaler Spezialeinheiten an atemberaubenden Geheimoperationen in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen in Nahost teil.“

Zusätzlich zur Kampagne wird es eine klassische Multiplayer-Erfahrung sowie einen vollkommen neuen Koop-Modus geben. Darin erwartet euch eine Sammlung verschiedener Koop-Missionen, die in diverse Schwierigkeitsgrade unterteilt ist.

Neue Engine, verbesserte Technik

„Call of Duty: Modern Warfare“ soll mit einer neuen Engine auffahren, die eine „immersivere und fotorealistische Erfahrung“ biete. Die Engine unterstützt unter anderem Verbesserungen im Raytracing, 4K HDR, eine neue GPU-Geometry-Pipeline, vollständigen Dolby Atmos-Support, ein neues PBR Decal-Rendering-System, neues World Volumetric Lightning und zahlreiche weitere Neuheiten.

Der neue Teil wird von Infinity Ward entwickelt, die sich bereits für frühere ​„Modern Warfare“-Ableger verantwortlich zeichneten.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.