Call of Duty: Modern Warfare - Neues Waffenschmied-System im Detail

Am gestrigen Abend fand die Multiplayer-Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare“ statt. In einem knapp dreistündigen Livestream stellte Infinity Ward die Neuerungen des Shooters vor. Mit von der Partie ist auch ein überarbeitetes Waffenschmied-System, das euch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Im Oktober will Call of Duty: Modern Warfare für frischen Wind im Shooter-Genre sorgen. Das neu vorgestellte Waffenschmied-System (Gunsmith) ermöglicht euch eine noch umfangreichere Anpassung als jemals zuvor.

So funktioniert der Waffenschmied in Call of Duty: Modern Warfare

Mit dem neuen Waffenschmied in „Call of Duty: Modern Warfare“ wollen die Entwickler sicherstellen, dass ihr eure Waffen umfangreicher anpassen könnt als jemals zuvor.

Jede Waffe im Shooter lässt sich mit 30 bis 60 Aufsätzen versehen und so individuell an euren bevorzugten Spielstil anpassen. Während Pistolen und kleinere Waffen am unteren Wert angesiedelt sind, lassen sich Sturmgewehre, SMGs und LMGs mit ganzen 60 Aufsätzen ausstatten.

Diese reichen von Visieren über Schafte und Griffe bis hin zu Mündungen und Läufen. Bis zu fünf Aufsätze pro Waffe könnt ihr nutzen. Außerdem haben die Entwickler bestätigt, dass es erneut Lackierungen für die Waffen geben wird.

Während es bereits in den Vorgängern einen Waffenschmeid gab, fallen die Möglichkeiten im neuesten Serienteil deutlich umfangreicher aus als bislang. Die so erstellten Waffen könnt ihr dann in jedem Multiplayermodus von „Call of Duty: Modern Warfare“ verwenden und anderen Spielern eure kreativen Ideen zeigen.