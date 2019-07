Call of Duty: Modern Warfare - Neuer Multiplayer-Modus soll heute enthüllt werden

Offizielle Informationen zum Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ sind bislang äußerst rar gesät. Das soll sich allerdings schon heute ändern, wie die Entwickler auf Twitter verkündet haben. Dann soll eine Präsentation des neuen Multiplayer-Modus Gunfight erfolgen.

In den vergangenen Wochen machten zahlreiche Leaks zum Multiplayer des Shooters Call of Duty: Modern Warfare die Runde, doch von offizieller Seite herrschte stets Funkstille. Der heutige Livestream soll das Schweigen nun allerdings brechen.

Das erwartet euch im neuen Gunfight-Modus

Wie die Entwickler von Infinity Ward bekannt gegeben haben, wird man am 11. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit, den neuen Multiplayer-Modus namens Gunfight vorstellen. Insgesamt vier US-amerikanische Streamer werden an der Enthüllung des neuen Modus teilnehmen, bei dem es sich um einen brandneuen, schnellen Spielmodus für maximal vier Spieler handelt. Darin treten zwei Teams mit je zwei Spielern gegeneinander an.

Da alle teilnehmenden Streamer einen Bezug zur Esport-Szene der Shooter-Reihe haben, könnte das darauf hindeuten, dass Infinity Ward mit dem neuen Spielmodus ein Auge auf die kompetitive Spielerschaft geworfen hat. Ob Infinity Ward im Livestream weitere Details zum Spiel enthüllen und möglicherweise sogar den Battle-Royale-Modus offiziell bestätigen wird, ist unklar.

We're excited to announce that @LEGIQN, @ProSyndicate, @TylerTeeP, and @CouRageJD will be streaming live from the studio to debut Gunfight, a new, fast-paced, 2v2 multiplayer mode in #ModernWarfare! Tune in tomorrow at 10am PST! — Infinity Ward (@InfinityWard) 10. Juli 2019

Die Enthüllung des Spielmodus beinhaltet also gleich zwei Premieren, denn echtes Gameplay-Material aus „Call of Duty: Modern Warfare“ gab es bislang ebenfalls noch nicht zu sehen. Erscheinen wird der Shooter am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.