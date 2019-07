Call of Duty: Modern Warfare - Neuer 2v2-Modus Gunfight vorgestellt und Termin für Multiplayer-Reveal bekannt gegeben

Mit Gunfight präsentiert sich ein neuer 2v2-Modus in „Call of Duty: Modern Warfare“. Wir stellen euch das Team-Duell vor. Außerdem erwartet uns die komplette Online-Multiplayer-Enthüllung bereits in wenigen Wochen.

In einem Livestream enthüllte Entwickler Infinity Ward einen ersten Teil der Online-Multiplayer-Erfahrung von „Call of Duty: Modern Warfare“. Im neu vorgestellten 2v2-Modus Gunfight geht’s dabei blitzschnell zur Sache.

Neuer 2v2-Modus

Bei Gunfight handelt es sich um ein Multiplayer-Gefecht für 4 Spieler. Dabei wird das Geschehen in Zweierteams ausgefochten. Nicht nur die Mitspielerzahl ist für „Call of Duty“-Verhältnisse stark minimiert, die Maps wurden extra für diesen Modus angepasst und fallen deutlich kleiner aus, als man es von anderen Modi gewohnt ist. Die Runden dauern in der Regel jeweils nur 40 Sekunden.

Wie wird Gunfight gespielt?

Die Mitglieder beider Teams erhalten für das Duell denselben Loadout. Um welche Waffen es sich dabei handelt, wird dem Zufall überlassen. Der Loadout wechselt alle zwei Runden. Wie gehabt gilt es, die Gegner zu eliminieren. Da es in Gunfight keine Heilungsmöglichkeiten gibt, ist jeder gut positionierte Schuss wichtig. Das Team, das zuerst 6 Runden für sich entscheidet, gewinnt das gesamte Match.

Was passiert, wenn die Gegner noch leben?

Ist mindestens ein Mitglied des gegnerischen Teams nach Ablauf der eigentlichen Spielzeit noch am Leben, geht die Runde in die Overtime und auf der Map erscheint eine Flagge. Die Teams haben 10 Sekunden Zeit, die Flagge zu erreichen und für 3 Sekunden zu verteidigen, um siegreich aus dem Duell zu gehen. Alternativ gewinnt ihr selbst dann, wenn ihr die Gegner noch in der Overtime eliminiert.

Bereits vorgestellte Maps

Die Maps im Gunfight-Modus sind mit einem Cagefight vergleichbar, da die Gefechte auf sehr engem Raum stattfinden. Drei Maps wurden dafür bereits enthüllt. Dazu gehören die Lagerhalle King, der Wald Pine und der Container-Hafen Stack. Weitere Maps sollen noch hinzukommen.

Gesamter Multiplayer-Reveal im August

Bei Gunfight handelt es sich nur um einen kleinen Teil der Multiplayer-Möglichkeiten von „Call of Duty: Modern Warfare“, der bislang als Appetithappen vorgestellt wurde. Der gesamte Multiplayer-Reveal wird am 01. August 2019 erfolgen.