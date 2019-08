Call of Duty: Modern Warfare - Neue Waffen werden nach Release hinzugefügt

Infinity Ward hat bestätigt, dass auch im Fall von „Call of Duty: Modern Warfare“ neue Waffen nach Release hinzugefügt werden. Der Entwickler will jedoch nicht verraten, in welcher Form dies geschehen wird.

Nach dem Release von Call of Duty: Modern Warfare ist noch lange nicht Schluss mit neuen Inhalten: Wie Entwickler Infinity Ward im aktuellen GameInformer-Podcast erklärte, sollen gemäß der Tradition neue Waffen Post-Launch veröffentlicht werden.

Joe Cecot, Multiplayer-Designer für „Call of Duty: Modern Warfare“, bestätigte die entsprechenden Pläne ausdrücklich. Dabei betonte er, dass man dies in der Vergangenheit ja auch getan habe und an diesem Prinzip festhalten wolle.

Lootboxen oder Freischalten?

Allerdings will Infinity Ward noch nicht bestätigen, in welcher Form die neuen Waffen nach Release hinzugefügt werden. Zwischen den einzelnen „Call of Duty“-Ablegern herrschen in dieser Hinsicht nämlich einige signifikante Unterschiede.

In Call of Duty: Black Ops 4 von Treyarch waren die Waffen nämlich in Lootboxen versteckt und konnten nur durch Glück freigeschaltet werden. In Titeln von Infinity Ward hingegen mussten sie in der Regel durch Herausforderungen gezielt freigeschaltet werden.

