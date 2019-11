Call of Duty: Modern Warfare - Neue Leaks enthüllen die Rückkehr zwei beliebter Maps

Der neueste Leak in einer Reihe von ungewollten Content-Veröffentlichungen lässt auf zwei unter Veteranen beliebte Maps zu „Call of Duty: Modern Warfare“ hoffen.

Das letzte Update 1.09 für Call of Duty: Modern Warfare sorgte innerhalb der Community für gemischte Gefühle. Während eine Reihe von wichtigen Bugfixes ihren Weg in das Spiel fanden, wurden andere Kritikpunkte der Community, wie beispielsweise die nervige Shader-Installation für PC-Spieler, weitere Anpassungen in der Waffenbalance oder das ständige Dauerthema des Skillbased Matchmaking (SBMM) weiter aufgeschoben. In den Daten des Updates scheint jedoch mehr enthalten zu sein als erwartet.

Call of Duty: Modern Warfare Groß angekündigtes Update 1.09 ist endlich da und enttäuscht Community

Das sind die neuen Maps

Entwickler bauen gerne mit Updates und Patches zukünftigen Content ein, um diesen bei Bedarf lediglich freischalten zu müssen. So scheint es auch mit dem letzten Update gewesen zu sein, denn der findige Dataminer TheGamingRevolution konnte in den neuhinzugefügten Daten zwei neue Maps entdecken: Cargo und Crash. Beide Karten wurden bereits in einem vorigen Leak benannt, jedoch gesellen sich nun handfeste Bilder hinzu und untermauern die Gerüchte rund um eine Rückkehr von zwei Fanfavoriten aus dem 2007 erschienenen Call of Duty 4: Modern Warfare.

Bei der Map Cargo handelt es sich vermutlich um ein Remake der Karte Wetwork aus dem zuvor genannten Vorgänger. Diesmal scheint die Action jedoch im Schiffsrumpf, statt auf dem Deck stattzufinden:

© Activision/Infinitiy Ward

Für die Karte Crash ist eine Spekulation müßig, da der Name identisch ist sowie das Bildmaterial klare Strukturen einer der beliebtesten Karte des gesamten CoD-Franchise zeigt:

© Activision/Infinitiy Ward

Kann man dem Leak vertrauen?

Kurz nach Release fanden Dataminer eine Liste mit 38 noch kommenden Karten für „Call of Duty: Modern Warfare“. Von diesen Maps wurde bereits zwei veröffentlicht: Krovnik Farmland und Shoothouse. Des Weiteren wurden die durch TheGamingRevolution veröffentlichten Bilder aufgrund von Urheberrechtsverletzungen entfernt. Diese zwei Aspekte untermauern den Wahrheitsgehalt dieses Leaks und lassen uns freudig auf die Zukunft blicken.

Hier eine Zusammenfassung des geleakten Materials von TheGamingRevolution: