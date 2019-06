Call of Duty: Modern Warfare - Multiplayer kommt ohne Spezialisten aus

Neben der intensiven Kampagne und dem brandneuen Koop-Modus wartet „Call of Duty: Modern Warfare“ natürlich erneut mit einem umfangreichen Multiplayer auf. Im Vergleich zu den letzten Ablegern wird es diesmal allerdings keine Spezialisten mehr geben.

Das gerade erst angekündigte Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward und Activision versteht sich als längst überfälliger Neustart der legendären Shooter-Reihe und kehrt auch im Multiplayer zu seinen Wurzeln zurück.

Call of Duty: Modern Warfare John „Soap“ McTavish wird im aktuellen Ableger zurückkehren

Tschüss Spezialisten, hallo Operator

Kenner der Reihe werden sich freuen, dass die kontroversen Spezialisten der Vorgänger in „Call of Duty: Modern Warfare“ nicht zurückkehren werden. Stattdessen erwarten euch im Multiplayer des neuesten Ablegers verschiedene Operator, die sich zwar optisch stark voneinander unterscheiden werden, allerdings keine besonderen Fähigkeiten besitzen.

Wie viele der Operator es im fertigen Spiel geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings hat Activision jetzt drei der Klassen vorgestellt, die sich mit einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten, Skins und Hintergrundgeschichten voneinander unterscheiden. Die drei jetzt vorgestellten Charaktere sind Bestandteile der Operator Edition beziehungsweise Operator Enhanced Edition des Spiels und verstehen sich als Hommage an den Shooter-Klassiker Call of Duty 4: Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare Wird wohl über keinen Battle-Royale-Modus verfügen

"All Ghillied Up” Operator Pack

Dieser Operator ist nach der legendären Flashback-Mission in „Call of Duty 4: Modern Warfare“ benannt, in der ihr mit John Price als Scharfschütze in den Außenbezirken der ukrainischen Stadt Pripyat unterwegs gewesen seid.

Der Operator hört auf den Namen Grinch und kommt mit einem einzigartigen Sniper-Ghillie-Anzug daher. Zu ihm gehören außerdem ein kosmetischer Skin für das Bolt-Action-Scharschützengewehr mit Schalldämpfer und in Tarn-Optik.

“Crew Expendable” Operator Pack

Der Operator würdigt die zweite Mission aus dem vierten Serienteil, in der Sergeant John “Soap” MacTavish in einem estnischen Schiff in der Beringstraße auf der Suche nach einem Nuklearsprengstoff war.

Er hört auf den Namen Otter und wartet mit einem einzigartigen Skin mit einer Gasmaske auf. Seine kosmetische Waffe ist eine Pump-Action-Schrotflinte für „gefährliche Begegnungen auf engem Raum“, was auch auf dem Schaft eingraviert ist.

“War Pig” Operator Pack

Angelehnt an die legendäre Panzer-Mission aus Teil 4, tritt der Operator Wyatt in einem Kampfanzug mit Wüstentarnung auf und verfügt über eine leichte Pistole mit Custom-Trigger, Zusatz-Rohr für die Montage von Laser oder Taschenlampe und einer „War Pig“-Gravur auf der Seite.

Weitere Operator werden vermutlich mit der offiziellen Multiplayer-Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare“ präsentiert. Erscheinen wird der Shooter am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.