Call of Duty: Modern Warfare - Map geleakt: Battle-Royale-Modus kommt so gut wie sicher

Gerüchte um einen möglichen Battle-Royale-Modus zu Call of Duty: Modern Warfare halten sich bereits seit dem Release des Spiels hartnäckig. Dank eines neuen Leaks gilt die Veröffentlichung jetzt als nahezu sicher.

Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale offensichtlich im Anmarsch

Erst gestern berichteten wir über einen neuen Leak zum Battle-Royale-Modus, der offenbar auf den Namen „Call of Duty: Warzone“ heißen wird. Ein geleaktes Bild auf Reddit und einschlägige Hinweise im Intro von Season 2 sprechen eine deutliche Sprache.

Jetzt wurden abermals Bilder geleakt, die die Veröffentlichung in Kürze quasi bestätigen. Tatsächlich ist es Spielern möglich, in die Lobby des Battle-Royale-Modus zu gelangen. Partien können dort zwar noch nicht gesucht werden, allerdings steht ein Trainingsmodus zur Verfügung.

Offenbar geht Activision aber ziemlich rabiat gegen Leaks vor und hat einen Großteil der veröffentlichten Bilder und Videos bereits wieder gelöscht.

Zwischenzeitlich gingen verschiedene Videos auf YouTube online, die die komplette Fahrzeugliste des Warzone-Modus und erste Impressionen aus dem Training zeigten, diese wurden mittlerweile allerdings allesamt wieder gelöscht.

Demnach soll es im Modus Squads geben, die auf Wunsch automatisch mit anderen Spielern aufgefüllt werden können. Zu den Fahrzeugen gehören unter anderem ATVs, SUVs, Hubschrauber oder Lastwagen.

Auf den Post von Twitter-Nutzer TheGamingRevolutionYT hin meldeten sich mehrere Spieler aus der Community, die den Warzone-Modus ebenfalls auswählen und das Tutorial absolvieren konnten. Diese zeigen Bilder aus den Menüs, die die Existenz bestätigen.

I'm still in the lobby but can only do the training session. It gives the option to 'fill' or 'dont fill' the squad, but pressing either does nothing right now. pic.twitter.com/tj2iXe3Ctz

Auf welcher Karte der Battle-Royale-Modus Warzone aus „Call of Duty: Modern Warfare“ spielt, will ein anderer Spieler herausgefunden haben. Nach eigenen Angaben gelang es YouTuber PrestigeIsKey, die Grenzen der neuen Karte Atlas Superstore zu überwinden.

Außerhalb des spielbaren Areals fand er eine riesige, bis ins Detail aufgearbeitete Karte – auch wenn viele Texturen noch nicht vorhanden sind. Wer die Map in einem privaten Match aufruft und die Position des Casters übernimmt, kann problemlos aus der Karte fliegen und die gesamte Map erkunden.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un