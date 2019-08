Call of Duty: Modern Warfare - Liveticker zur offiziellen Multiplayer-Enthüllung jetzt ansehen!

Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward werden am heutigen Abend den Multiplayer zu „Call of Duty: Modern Warfare“ enthüllen. Wir werden den offiziellen Livestream in unserem Liveticker mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos versorgen.

Am heutigen Abend werden Activision und Infinity Ward den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare enthüllen.

Call of Duty: Modern Warfare Wird es eine Beta zum neuen CoD geben? Termin möglicherweise geleakt

In unserem Liveticker halten wir euch auf den Laufenden und präsentieren euch die wichtigsten Infos, damit ihr jederzeit den perfekten Überblick habt.

LIVETICKER AKTUALISIEREN

Call of Duty: Modern Warfare im Liveticker

21:26: Damit kämpfen nun 20 gegen 20 Spieler, wodurch auf dem Schlachtfeld ordentlich was los ist. Hier ist es nun deutlich einfacher in einer Runde viele Spieler zu töten, um Killstreaks zu sammeln.

21:24: Weiter geht es mit dem 20v20-Modus Ground War (Domination) auf der Karte Aniyah Palace. Hier müssen Basen erobert werden.

21:14: BREAKING - Activision hat nun offiziell bestätigt, dass es einen epischen Modus mit über 100 Spielern geben wird! Sie sprechen allerdings noch nicht von einem Battle-Royale-Modus. Alle Infos zu dieser Ankündigung findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare Epischer Modus mit über 100 Spielern offiziell angekündigt!

21:10: Die Veranstalter entschuldigen sich für die technischen Schwierigkeiten. Es gibt wohl Verbindungsprobleme vor Ort.

21:02: Oder auch nicht, es scheint wohl technische Komplikationen zu geben.

20:58: 10v10-Modus wird jetzt präsentiert.

20:42: Es wird eine Handvoll Karten mit dem Dark Mode geben. Demnach sollen wohl nicht alle Maps im Dunkeln spielbar sein.

20:38: Jetzt wird es gruselig, denn es geht in den Dark Mode bzw. auf die dunkle Version der Map Azhir-Cave-Night im Team Deathmatch. Es spielen also wieder 6 gegen 6 Spieler auf der selben Map von vorhin, nur eben im Dunkeln und mit Nachtsichtgeräten.

20:36: Operation Team Deathmatch: Combat Zone Azhir Cave-Night (6v6) wird jetzt gezeigt. Realism TDM nimmt das Interface heraus für eine immersive Erfahrung.

20:28: Wenn man die Bombe aufhebt in Operation Cyber Attack, verliert der Spieler seine Waffe und kann währenddessen nicht parallel schießen.

20:22: Mittlerweile ist der Preis von der Call of Duty: Modern Warfare Dark Edition bekannt. Das Paket mit dem Nachtsichtgerät wird rund 200 Euro kosten. Mehr Infos:

Call of Duty: Modern Warfare Preis und Inhalte: Dark Edition bringt euch Nachtsichtgerät

20:17: Operation Cyber Attack: Combat Zone Hackney Yard (6v6) wird jetzt gezeigt. Ein EMP-Gerät muss geborgen und im gegnerischen Datenzentrum platziert werden (Mix aus den Modi: Sabotage, Suchen und Zerstören, Suchen und Retten).

20:09: Im aktuellen Build gibt es wohl erst eine Sniper (Scharfschützengewehr).

20:08: Auf Twitter kam die Frage auf, ob das Spiel verbugt ist. Doch es soll sehr fluffig laufen. Auf den ersten Eindruck sieht es sehr poliert und flüssig aus. Die Streamer scheinen wohl keine Probleme zu haben.

20:05: Die MP5 soll sich sehr gut anfühlen. Allgemein scheinen die Entwickler viel Zeit in das Waffen-Handling investiert zu haben, dass sie sich so realistisch wie möglich handhaben.

20:04: Operation Team Deathmatch: Combat Zone Azhir Cave (6v6) wird jetzt gezeigt.

20:02: Es wird einen traditionellen TDM-Modus geben mit 6 vs. 6 Spielern.

20:00: Crossplay wird es zum Launch geben. Mehr Infos dazu erhaltet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare Open Beta im September direkt mit Crossplay zwischen PC und Konsolen

19:58: Wir wünschen allen Lesern viel Spaß mit dem Live-Multiplayer-Gameplay! Holt das Popcorn und euer Softgetränk heraus. Der Livestream wird noch bis 23 Uhr gehen. Ihr seht also die volle Ladung Call of Duty: Modern Warfare-Multiplayer!

19:55: Crossplay soll zwischen PS4, Xbox One und PC stattfinden.

19:54: Scheinbar wird der Specialist keine eigene Killstreaks, es sollen die selben Sets sein.

19:52: Die Time-to-Kill scheint sehr hoch zu sein.

19:50: Gefühlt ist es ein wenig langsamer als die Vorgänger. Es gibt sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, was nochmal durchgesprochen wird.

19:49: Der Modus wird aus der Sicht des bekannten Livestreams Shroud gezeigt.

19:47: Man kann mit Gebäuden interagieren. Demnach wird es viele Häuser auf einigen Karten geben.

19:46: Operation Domination: Combat Zone Gun Runner (6v6): Erobern oder verteidigen wird gezeigt.

19:43: Verschiedene Streamer werden interviewt, die auf die kommenden Multiplayer-Spiele vorbereiten. Wenn es noch Neues zum Spiel gibt, erfahrt ihr es bei uns auf PlayCentral.de.

19:42: Parallel hat Infinity Ward bestätigt, dass es Easter Eggs geben wird, die man entdecken kann. Ähnlich wie auf der Highrise-Map in CoD: Modern Warfare 2.

19:41: Clint „Maven“ Evans und Anthony „Nameless“ Wheeler läuten nun die Multiplayer-Modi ein, die erstmals der Welt live präsentiert werden.

19:40: Multiplayer-Trailer wird nochmal gezeigt. Insbesondere die Killstreak-Goodies wie die Lenkrakete, Gatling-Gun und der Panzer fallen hier stark ins Gewicht.

19:36: Jetzt werden nach und nach die einzelnen Modi vorgestellt. Es soll sogar Crossplay geben.

19:35: Es wird Spielmodi mit 2 vs. 2, 6 vs. 6, 10 vs. 10, 20 vs. 20 geben.

19:34: Es wird eine Atombombe geben. Bislang ist noch nicht bekannt, wie viele Kills man für diese Killstreak braucht. Womöglich sind es 25 Kills, da dies das Ende der Killstreak-Reihe ist. Bei Call of Duty: Black Ops 4 waren es 25.

19:32: Es ist das Nachtsichtgerät von Captain Price und ihr werdet es besitzen, wenn ihr die Dark Edition kauft. Die Dark Edition enthält sogar noch ein Custom-In-Game Tactical Knife, ein Steelbook, ein Crew Expendable Pack, ein All Ghillied Pack und ein War Pig Pack sowie ein Call of Duty Endowment Animated Calling Card.

19:29: Das Nachtsichgerät wird vorgestellt. Es ist das „Dark Edition“-Special. Für mehr Infos klickt ein einfach auf den Link.

19:27: Finale Spiel wird Outlines haben für Teammitglieder. So weiß man, wo die anderen sind, auch ohne HUD.

19:26: Man kann sich anlehnen und Slide-Shots vollziehen, ähnlich wie in „Apex Legends“ beim Schlittern schießen.

19:25: Peaken an Türen und Türen eintreten ist möglich. Man kann auch durch Türen sneaken. Insgesamt ist das Gameplay also ein wenig mehr taktisch angehaucht.

19:24: Gesundheit regeneriert automatisch, aber es gibt eine Stim-Ausrüstung.

19:23: On the Fly Modification, damit könnt ihr während des laufendes Spiels Anpassungen vornehmen.

19:22: Neue Engine bringt 4K und HDR. Für dieses Ziel seien eigene Kompressionstechniken entwickelt worden und die Wüste von Arizona durch die spezielle Fotogrammmetrie-Technik nachgebaut worden.

Die aufgenommenen Rohdaten, die zu diesem Zweck gesammelt wurden, umfassten rund 2 Terabyte.

19:21: Headquarter ist zurück!

19:20: Eine Killstreak (15) eine Gatling. Eine Killstreak bringt sogar einen Panzer, in den ihr einsteigen könnt.

19:18: Killstreaks wie Juggernaut. Killstreaks gibt es bei 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 und 15. Hubschrauber und Artillerie zählen ebenfalls zu den Killstreaks.

19:17: Perks wie Double Time lassen einen schneller laufen.

19:15: Individuelle Waffen und zahlreiche Möglichkeiten. Gegner brennen zum Beispiel. Dann gibt es noch eine Gasgranate oder eine Snapshotgranate.

19:14: Es gibt taktische Granaten, Blendgranaten, Aufsätze, Schalldämpfer, Griffe, Laser, Granatwerfer und mehr - insgesamt 60 Aufsätze. 3 Perks pro Loadout.

19:12: Ashton Williams, Infinity Ward's Community Manager, spricht über verschiedene Operator, die man individuell anpassen kann. Sie zeigen die Loadouts. Es gibt insgesamt 5 Loadouts pro Operator.

19:11: Kein Season-Pass! Die Community soll zu jeder Zeit zusammen spielen können. Alle Content-Pieces sollen für alle frei sein, die noch kommen.

19:10: Karten haben Nachtversion. Neuer Modus namens „Realismus TDM“, hier wird es kein HUD geben. Es ist quasi ein Hardcore-Modus.

19:09: Einzigartige Waffen, die vom derzeitigen Militär verwendet werden. Close-Quarter soll sich immer noch wie Call of Duty anfühlen. Spieler können durch Gegenstände, Wände und mehr Umgebungen schießen.

19:08: Sie haben alles analysiert und versucht alles besser zu machen, damit alles wie die Maps wirklich gut funktionieren.

19:07: Neue Gameplay-Mechaniken werden besprochen wie das Nachtsichtgerät. Es wird insgesamt mehr Wege geben, nicht nur „3“ Lanes.

19:06: Es wird neue Map-Designs geben. Realistische Umgebungen. Neue Engine und mehr wird besprochen. Wir haben hier bereits erste Infos für euch! Infinity Ward setzt auf komplett neue Engine

19:04: Parallel wurde bereits der Headquarter-Modus geleakt. 10 Spieler kämpfen gegen 10 Spieler.

19:03: 12. September Open-Beta offiziell bestätigt. Vorbesteller erhalten Zugriff auf die Early-Access-Beta. Zuerst auf PS4.

19:02: Vorschau auf die verschiedenen Klassen, Loadouts, Fahrzeuge und mehr! Den Trailer solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

19:01: Der erste Trailer wird gezeigt. Ein neuer Trailer mit Gameplay. Es ist der offizielle Multiplayer-Gameplay-Trailer.

19:00: Es geht los, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Call of Duty-Stream und dem Liveticker!

18:54: Schaut euch hier den offiziellen Livestream an!

18:52: Der Countdown läuft, in weniger als 10 Minuten startet die Pre-Show.

18:50: Die folgenden Livestreamer werden bei der Multiplayer-Enthüllung mit dabei sein: Dr. Disrespect. Shroud, Myth, Gotaga, Syndicate, Alanzoka, Terroriser, CourageJD, Skyrroz, Kittplays, Thegrefg, MS_Vixen, Hapticrush, Soki, Daequan, Teepee, Hamlinz, Legqn, Diegosaurs, Viss, Kingrichard, Siefe, Annemunition, Jericho, Alodia Gosiengfio, Haman391, Velox, Skadoodle, Dasmehdi, Vthorben, Orb, Aimbrot, Pago3, NoahJ456, Mickalow.

Ihr möchtet keine News rund um „Call of Duty: Modern Warfare“? Kein Problem, auf unserer umfangreichen Themenseite findet ihr alle Infos!