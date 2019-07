Call of Duty: Modern Warfare - Liste der Multiplayer-Killstreaks geleakt

Allzu viel ist zum Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ noch nicht bekannt, doch nun gelangte ein weiterer Leak in Umlauf. Im Online-Modus des Shooters soll es demnach erneut zahlreiche Killstreaks geben, die euch für Abschussserien belohnen.

Ein weiterer Leak zum Shooter Call of Duty: Modern Warfare von Activision macht die Runde. Nachdem der YouTube-Kanal TheGamingRevolution zuletzt bereits einen Battle-Royale-Modus geleakt hatte, wollen die Macher jetzt die Killstreaks im Multiplayer offenbart haben.

Call of Duty: Modern Warfare mit 17 Killstreaks?

Abermals stammt der Leak vom YouTube-Kanal TheGamingRevolution, der sich bereits in der Vergangenheit als vertrauenswürdige Quelle für Insider-Informationen rund um die ikonische Shooter-Reihe einen Namen gemacht hat.

Demnach kehren im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ die Killstreaks zurück. Insgesamt 17 persönliche Belohnungen soll es für die Abschussserien geben, die euch auf dem Schlachtfeld einen Vorteil verschaffen:

Persönliche UAV – Eigentlich soll es im Spiel keine Mini-Karte geben. Mit dieser Killstreak erhaltet ihr allerdings eine Karte, die Feindpositionen wie die Standard-UAV pingt.

– Eigentlich soll es im Spiel keine Mini-Karte geben. Mit dieser Killstreak erhaltet ihr allerdings eine Karte, die Feindpositionen wie die Standard-UAV pingt. Gepanzertes Geschütz

Care Package – Ein Standard-Care-Package, wie bereits aus den Vorgängern bekannt.

– Ein Standard-Care-Package, wie bereits aus den Vorgängern bekannt. Scrambler Drone – Beim Einsatz werden das Radar und die Karten der Spieler in einem bestimmten Bereich gestört.

– Beim Einsatz werden das Radar und die Karten der Spieler in einem bestimmten Bereich gestört. Cluster Strike – Laser-Bombenabwurf.

– Laser-Bombenabwurf. Cruise Missile – Predator-Raketenbeschuss, der aus früheren Titeln bekannt ist.

– Predator-Raketenbeschuss, der aus früheren Titeln bekannt ist. UAV – Standard UAV, das dem gesamten Team Zugriff auf die Mini-Map gewährt und die Gegner anpingt.

– Standard UAV, das dem gesamten Team Zugriff auf die Mini-Map gewährt und die Gegner anpingt. Precision Airstrike – Soll dem bisherigen Standard-Lightning-Strike entsprechen.

– Soll dem bisherigen Standard-Lightning-Strike entsprechen. “Wheelson” – Ein kleiner ferngesteuerter Panzer wie Cerberus aus „Black Ops 4“.

– Ein kleiner ferngesteuerter Panzer wie Cerberus aus „Black Ops 4“. Chopper – Ihr bedient das Bordgeschütz eines Kampfhubschraubers.

– Ihr bedient das Bordgeschütz eines Kampfhubschraubers. Chopper Support – Ein KI-gesteuerter Hubschrauber attackiert für euch Feinde.

– Ein KI-gesteuerter Hubschrauber attackiert für euch Feinde. Advanced UAV – Zugriff auf die Mini-Map, pingt Gegner an und zeigt ihre Blickrichtung.

– Zugriff auf die Mini-Map, pingt Gegner an und zeigt ihre Blickrichtung. Weiße Phosphorbombe – Die Bombe kann vom Spieler ins Ziel gelenkt werden.

– Die Bombe kann vom Spieler ins Ziel gelenkt werden. Bradley Tank – Ein Zwei-Mann-Panzer, der von Spielern gesteuert wird. Kann offenbar nur auf großen Maps verwendet werden.

– Ein Zwei-Mann-Panzer, der von Spielern gesteuert wird. Kann offenbar nur auf großen Maps verwendet werden. VTOL – Beschuss durch Kampfjets.

– Beschuss durch Kampfjets. Juggernaut – Angeblich der höchste Killstreak, der euch zusätzliche Rüstung und Waffen bietet.

– Angeblich der höchste Killstreak, der euch zusätzliche Rüstung und Waffen bietet. Nuke – 25er-Killstreak mit der aus den Vorgängern bekannten Atombombe, die das Spiel sofort beendet. Derzeit aber noch nicht im Spiel vorhanden.

Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare“ am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits in Kürze könnte uns offenbar erstes Gameplay-Material aus dem Shooter erwarten, in dem dann unter anderem der Multiplayer-Modus enthüllt werden soll.