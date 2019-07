Call of Duty: Modern Warfare - Killstreaks kehren zurück und ersetzen die Scorestreaks

Weitere Details sollen im Zuge der Multiplayer-Premiere am 01. August 2019 enthüllt werden.

In den vergangenen Ablegern wurden die Killstreaks sukzessive durch Scorestreaks ersetzt. Viele Spieler halten letztere für deutlich sinnvoller, da diese nicht nur das reine Abstauben von Kills, sondern obendrein auch Objective-Play belohnen.

Lange Zeit waren sie verschollen, jetzt kehren sie endlich wieder ins Spiel zurück: Wie Publisher Activision jetzt offiziell bekannt gegeben hat, wird es in Call of Duty: Modern Warfare erneut Killstreaks geben.

In „Call of Duty: Modern Warfare“ sollen die Killstreaks wieder zurückkehren. Diese werden im neuen Teil die Scorestreaks ersetzen. Weitere Details sollen im Zuge der Multiplayer-Enthüllung bekannt gegeben werden.

