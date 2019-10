Call of Duty: Modern Warfare - Keine Lootboxen im Spiel, Battle Pass noch in diesem Jahr

Nächste Woche erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare“ einer der heißesten Titel des Jahres. Erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler abermals bestätigt, dass es im Spiel keinerlei Lootboxen geben wird. Jetzt steht außerdem fest, dass ein Battle Pass noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Nach unzähligen Spekulationen sorgten Activision und Infinity Ward erst vor wenigen Tagen für Klarheit. Demnach wird es im kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare keinerlei Lootboxen in Form der Supply-Drops geben. Wohl aber einen Battle Pass, der in einer kostenlosen und einer Premium-Variante daherkommt.

So funktioniert der Battle Pass in Call of Duty: Modern Warfare

In einem umfangreichen Beitrag auf dem eigenen Blog haben sich die Entwickler zu den Post-Launch-Inhalten von „Call of Duty: Modern Warfare“ geäußert. Darin heißt es, man wage einen ganz neuen Ansatz, um künftig erscheinende Inhalte anzubieten.

Der Gedanke, die Community miteinander zu verbinden, zählt zu den wichtigsten Punkten für die Entwickler. Dies gelänge beispielsweise durch Crossplay und den Wegfall des Season Pass: Alle künftig erscheinenden Karten werden euch somit kostenlos zur Verfügung gestellt werden und das gleichzeitig auf allen Plattformen.

Allerdings wird „Call of Duty: Modern Warfare“ einen Battle Pass erhalten, ähnlich wie ihr ihn beispielsweise aus Apex Legends kennt. Alle darin enthaltenen funktionellen Inhalte wie Waffen oder Aufsätze lassen sich allerdings ebenso durch das Spielen des Shooters freischalten.

Kostenloser und Premium-Battle Pass noch in diesem Jahr

Der Battle Pass für „Call of Duty: Modern Warfare“ wird in zwei Varianten angeboten. Alle Inhalte, die ihr darin freischalten könnt, könnt ihr vorab einsehen, um so besser zu entscheiden, welche Variante euch mehr zusagt.

Erscheinen soll der Battle Pass für verschiedene Seasons, die nach dem Release des Spiels an den Start gehen werden. In welchem Zeitfenster ist allerdings noch nicht ganz klar. Zum Release am 25. Oktober wollen sich die Macher erst einmal auf eine gelungene Spielerfahrung konzentrieren.

Mit diesem neuen System erhaltet ihr sogenannte COD Points, die ihr im Premium-Battle Pass in neue Items investiert. An diese gelangt ihr durch das einfache Spielen von „Call of Duty: Modern Warfare“.

Außerdem werden der Battle Pass und der Ingame-Shop zahlreiche kosmetische Gegenstände enthalten, die keinerlei Einfluss auf das Gameplay haben. Konkrete Details dazu und wie das Ökosystem von „Call of Duty: Modern Warfare“ funktioniert, wollen die Entwickler in Kürze bekannt geben.