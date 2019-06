Call of Duty: Modern Warfare - John „Soap“ McTavish wird im aktuellen Ableger zurückkehren

In dem neuesten „Call of Duty“-Ableger dürfen sich Spieler unter anderem auf ein Wiedersehen mit Captain Price freuen. Doch auch der bekannte Charakter namens John „Soap“ McTavish wird in „Call of Duty: Modern Warfare“ wohl einen Auftritt haben.

Publisher Activision und Entwickler Infinity War haben vor kurzem den neuesten „Call of Duty“-Ableger offiziell enthüllt. Dieser hört auf den Namen Call of Duty: Modern Warfare und wird quasi einen Neustart der „Modern Warfare“-Handlung darstellen.

Soldat Seife ist zurück!

In dem entsprechenden Debüt-Trailer war Captain Price zu sehen, der Fans der Reihe bestens bekannt sein dürfte. Doch auch weitere bekannte Figuren werden in dem kommenden Shooter ein Wiedersehen feiern. Denn laut Polygon wird auch John "Soap" McTavish, den wir ebenfalls seit „Call of Duty 4: Modern Warfare“ kennen, ein Teil des Spiels sein. Weitere Details zu McTavishs Auftritt in „Modern Warfare“ gibt es bislang allerdings nicht. Doch aufgrund des Neustarts der Reihe wird der Charakter eine neue Rolle erhalten.

Modern Warfare

In „Call of Duty: Modern Warfare“ schlüpft der Spieler in die Rolle von Soldaten verschiedener internationaler Spezialeinheiten und Freiheitskämpfern, die an Missionen in bekannten europäischen Städten teilnehmen.

Der aktuelle Ableger der „Call of Duty“-Reihe wird am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Weitere Informationen zu dem Titel dürften vor allem im Rahmen der E3 2019 in Los Angeles veröffentlicht werden. Wir halten euch hier auf PlayCentral.de natürlich regelmäßig auf dem Laufenden.

