Call of Duty: Modern Warfare - Guide: Schnell Leveln im Multiplayer  Tipps bis Stufe 55

Ihr wollt im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare möglichst zügig vorankommen? Zeitnah die Maximalstufe erreichen und alles freischalten? In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr besonders schnell Leveln könnt.

Der Weg bis Stufe 55 in Call of Duty: Modern Warfare

Stufe 55 ist das höchste Level, das ihr im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ erreichen könnt. Danach steigt ihr in die Offiziersränge auf, deren Fortschritt in Saisons gegliedert ist. Diese belohnen euch mit kosmetischen Gegenständen.

Der Weg hin zur Maximalstufe ist allerdings deutlich spannender. Bis Stufe 55 erwarten euch zahlreiche Belohnungen für Levelaufstiege, darunter neue Waffen, Perks oder Feldausrüstungen.

Interessant zu wissen ist, dass ihr Fortschritte für eure Stufe in „Call of Duty: Modern Warfare“ Modus-übergreifend erreicht. Ihr steigt also auch im Rang auf, wenn ihr die Kampagne oder den Spec Ops-Modus spielt. Das ist zwar beileibe nicht so viel wie im Multiplayer, trotzdem eignet sich gerade die Kampagne hervorragend, um ein Gefühl für den Shooter zu bekommen.

Schließt Herausforderungen ab

Deutlich schneller steigt ihr im Level auf, wenn ihr verschiedene Herausforderungen absolviert. Diese stehen in verschiedenen Kategorien zur Verfügung, darunter:

Tägliche Herausforderungen

Missionen

Camo Challenges

Während die Herausforderungen schnell und quasi im Vorbeigehen absolviert werden können, setzen sich Missionen aus mehreren Aufgaben zusammen. Es dauert also deutlich länger, diese abzuschließen. Dafür winken bis zu 15.000 XP für den Abschluss.

Weiterhin erhaltet ihr in den Missionen zahlreiche Erfahrungspunkte und nützliche Belohnungen wie beispielsweise Waffenblaupausen. Nur eine Mission kann dabei gleichzeitig aktiv sein. Lest euch die Beschreibungen durch und wählt die Mission, die ihr abschließen wollt.

Die besten Spielmodi für einen schnellen Aufstieg

Auch die XP-Ausbeute in den verschiedenen Spielmodi variiert enorm. Gerade der neue Bodenkrieg-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ belohnt euch mit besonders vielen Erfahrungspunkten. Klar, immerhin treten hier 64 Spieler an. Wer gut schießt oder sich einen Panzer krallt, häuft viele Kills an, was in besonders vielen XP resultiert.

Ist der Massen-Modus nicht euer Ding, eignet sich vor allem Cyberangriff, um schnell Erfahrungspunkte zu sammeln – hier liefern euch Kills mehr XP als in anderen Modi. Außerdem erhaltet ihr einen netten Bonus, wenn ihr eure Teamkameraden wiederbelebt.

Ansonsten empfehlen sich alle Ziel-basierten Modi, um schnell zu Leveln. Neben den Kills sammelt ihr hier für das Abschließen von Missionszielen Bonuspunkte. Stellt zudem sicher, bis zum Ende der Runde im Spiel zu bleiben – der Bonus für den Abschluss einer Partie ist ebenfalls nicht zu verachten.

Holt euch Medaillen und testet Waffen

Besondere Aktionen wie Doppel-Kills oder Headshots belohnt „Call of Duty: Modern Warfare“ mit Medaillen, die wiederum in einem netten XP-Bonus resultieren. Sammelt mehr Medaillen, um mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

Außerdem solltet ihr regelmäßig neue Waffen ausprobieren. Für Abschüsse steigen diese im Rang auf und belohnen euch so mit zusätzlichen Erfahrungspunkten. Wechselt eure Schießeisen also regelmäßig durch.

